Déchets de Montimas : "Mais à quoi joue l’agglomération de Béziers ? "

Béziers, France

Il ne se passe pas une semaine sans que des habitants proches de la décharge de Montimas se plaignent des mauvaises odeurs sur la Départementale 28 à la sortie de Béziers en direction de Bessan. La gestion du site est pointée du doigt depuis plus d'un an, non seulement par la Chambre Régionale des comptes (rapport dont nous avons déjà fait écho), et par des riverains (Droit à un air Sain à Montimas), qui n'en peuvent plus de cette situation qui perdure.

Quelque 62.000 tonnes de déchets y sont traités tous les ans

Ce centre d'enfouissement existe depuis 1978. Des travaux ont été réalisés ces derniers mois par l'agglomération de Béziers afin de diminuer les odeurs sur ce site implanté au lieu-dit Saint-Jean-de-Libron. Si l'intensité était moindre ces derniers temps, l'odeur serait plus forte depuis plusieurs jours assurent les riverains. Se rendant sur site quotidiennement certains d'entre eux se sont aperçus que le casier de la décharge à ciel ouvert ne serait pas recouvert toutes les 24 heures, comme l'oblige pourtant un arrêté préfectoral en date du 29 janvier 2019.

Casier non-recouvert de la décharge Montimas à Béziers © Radio France - Riverains

Mais à quoi jouent les élus de l'agglomération de Béziers ?

L'article 9.1.2.4 précise : afin d'empêcher tout envol de déchets ou de limiter les odeurs, les déchets biodégradables stockés dans un casier sont recouverts au plus tard toutes les 24 heures, par des matériaux ou déchets non-dangereux ou inertes ne présentant pas de risque d'envol et d'odeurs.

La quantité minimale de matériaux de recouvrement toujours disponible doit être supérieure à 300m² et au moins égale à celle utilisée pour quinze jours d'exploitation. "Nous avons des preuves que les déchets n'ont pas été recouverts" explique le président du collectif . "C'est du foutage de gueule" rajoute un autre riverain joint par téléphone.

"Vu l'étendue et la quantité de déchets, il y a au moins une semaine de non-recouvrement. Les oiseaux se régalent. La preuve, regardez ces oiseaux tous les matins qui viennent chercher à manger. Ce n'est pas la première fois que nous le constatons".

Les riverains se demandent bien pourquoi l'arrêté n'est pas respecté et attendent des réponses de l'État et de l'agglomération. Peut-être en auront-ils ce jeudi soir du président Frédéric Lacas à l'occasion du premier conseil d'agglomération de Béziers Méditerranée. Ce non-recouvrement serait exceptionnel en raison d'une panne d'un engin de chantier Bomag permettant le recouvrement du casier. Il a été fait appel ce mercredi à une entreprise Biterroise pour recouvrir au plus vite le casier.

L'entendue de déchets devrait être recouverte très rapidement assure Jean-Claude Renau, l'élu en charge de la gestion des déchets (maire de Lignan-sur-Orb).

Arrêté préfectoral en date du 29 janvier 2019 / page 1 sur 3 © Radio France - Préfecture Hérault

Arrêté préfectoral en date du 29 janvier 2019 / page 2 sur 3 - Préfecture