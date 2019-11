déchets jetés aux abords des routes. Une exposition de photos inédites au Conseil départemental des Vosges

Sensibiliser le grand-public et les agents techniques au coût environnemental et économique des déchets jetés aux abords des routes. C'est l'ambition de l'exposition photos qui se tient jusqu'au 5 décembre prochain dans le hall du Conseil départemental.

Épinal, France

Pour l'occasion, les agents techniques se sont transformés en reporter-photographes. Avec leurs téléphones portables, leurs tablettes ou des appareils numériques, ces hommes et ces femmes qui interviennent au quotidien sur les routes du département, ont fait une moisson de clichés inédits. Superposition de canettes, de papiers d'emballages divers et même de matelas et de moteurs. Un inventaire à la Prévert à la fois séduisant et effrayant. "Les gestes conditionnés comme celui de jeter, coûtent chers à la collectivité" souligne Jean-Paul Rouhier responsable des services techniques routiers.

6 agents à temps plein pour le nettoyage chaque année

300 tonnes de déchets sont ramassés annuellement aux abords des routes. Soit 92 kilos par kilomètre sur l'ensemble du réseau routier vosgien. Une collecte qui pèse financièrement sur la collectivité. 45 000 euros. En plus des ramassages réguliers toute l'année le département organise un nettoyage de printemps sur 3 semaines à 1 mois selon les secteurs.

Outre les photos, les visiteurs pourront découvrir dans le jardin du Conseil départemental, une oeuvre de la Sculptrice vosgienne d'origine marseillaise Sati Mougard. Un tronc d'arbre comme mitraillé par des éclats multicolores de plastique.