Déchets : la colère de la maire de Baguer-Pican contre les dépôts sauvages

Sylvie Duguépéroux, maire de Baguer-Pican, une commune de 1700 habitants, près de Dol-de-Bretagne, est en colère. Alors qu'une déchetterie intercommunale est implantée dans sa ville, elle constate que les dépôts sauvages de déchets continuent venant de particuliers, mais aussi de professionnels.

On a eu des containers-relais à vêtements où les gens déposent leurs sacs à côté. On a eu des branches d'arbres et de la terre végétale sur un terrain communal. Une casse auto s'est montée sur un terrain privé sans autorisation - Sylvie Duguépéroux