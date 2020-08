Déchets : le centre d'enfouissement de Prunelli di Fiumorbu ferme partiellement ses portes

Chaque été, c'est le même problème sur l'île de Beauté : la collecte des déchets flirte avec le tonnage maximal autorisé. C'est précisément pour cette raison que le STOC qui gère le centre d'enfouissement de Prunelli di Fiumorbu décide de fermer partiellement ses portes, comme l'an dernier. La limite de 43 000 tonnes est presque atteinte. Désormais, seules les communes de la communauté de Fium'Orbu Castellu sont autorisées à déverser leurs ordures. Les autres devront se tourner vers le second centre d'enfouissement : celui de Viggianello en Corse du sud.

Tonnage maximal annuel presque dépassé

Sur ce site, le tonnage maximal autorisé est supérieur que le site de Prunelli, au maximum le centre peut accueillir jusqu'à 110 000 tonnes par an. Une limite dépassée il y a deux ans selon le rapport du Syvadec qui gère ce centre en 2019 (syndicat de valorisation des déchets de Corse), le centre avait enfoui 125 000 tonnes d'ordures en 2018.

Tonnages 2017 et 2018 sur le site de Viggianello - Syvadec

A court terme : des déchets envoyés en Occitanie

Sur les 360 communes de Corse, 323 adhèrent au Syvadec. Celles-ci n'auront donc pas de problème de collecte dans les prochaines semaines puisque les déchets prévus pour le centre de Prunelli vont être envoyés sur Viggianello. En revanche, 37 communes peuvent se retrouver en difficulté.

Parmi elles, 9 appartiennent à la Communauté de communes de Piève Ornano et Taravo (CCPOT), sa présidente Valérie Bozzi prévient : "la collecte s'annonce difficile sur ces communes. Nous allons d'ailleurs la réduire à partir de ce jeudi. Dans le même temps, nous devons trouver des sites de stockage pour mettre les déchets en balles." La président de la CCPOT a d'ores et déjà reçu une réponse favorable d'un incinérateur de la région Occitanie et n'attend plus qu'un aval de la présidente de région avant de tout envoyer sur le continent.

A moyen terme : un accord politique ou une réquisition préfectorale ?

Mais cela ne concerne que les déchets de ces derniers jours. A moyen terme, il faudra un accord politique entre les communes non-adhérentes et le Syvadec pour qu'elles envoient leurs déchets à Viggianello. La demande de Valérie Bozzi a été reçue ce mardi par les services du Syvadec qui nous ont indiqué vouloir l'étudier dans les prochains jours. Il se trouve que le site de Viggianello a reçu moins de déchets cette année en raison de la crise de la covid-19 et de la progression du tri sélectif. A la mi-juillet, ce sont 8 500 tonnes de moins qui ont été enfouies. Néanmoins, la capacité du site d'enfouissement en permet pas de gérer les communes adhérentes et les autres souligne-t-on au Syvadec.

Autre solution possible comme ce fut le cas en 2016 et 2018 : une réquisition préfectorale pour augmenter la limite de tonnage du site de Prunelli. Elle était passée provisoirement de 43 000 à 60 000 tonnes. La décision avait à l'époque provoqué la colère des riverains et des élus ainsi que le blocage du site.

A long terme : nouvel enfouisseur, incinérateur ou progression du tri ?

A long terme, la Corse devra toutefois trouver d'autres solutions. Selon le Syvadec, l'an passé ce sont 219 000 tonnes de déchets qui sont produites. Les difficultés autour de la construction d'un nouvel enfouisseur ou le sujet brûlant politiquement d'un incinérateur de déchets pourraient revenir sur le devant de la scène. Les corses devront aussi progresser dans la valorisation de leurs déchets. Chaque année, le tri progresse de 5-6% selon le Syvadec et la marge de progression existe encore.

Rappelons aussi que, selon l'ADEME dans son rapport 2018, la gestion des déchets en Corse est 2,5 fois plus chère que sur le continent avec 243€ hors taxe par personne.