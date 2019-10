Déchets : le collectif Tavignanu Vivu déverse sa colère

Aléria, France

« Tavignanu, le fleuve de la colère », « il n'y a pas de planète B », « quand le fric est roi la vie perd ses droits » ! Ce sont quelques exemples de pancartes brandies ce matin à Aléria où pas moins de 200 personnes ont répondu à l'appel à manifester lancé par le collectif « Tavignanu Vivu ».

Riverains et politiques opposés au projet de centre de stockage des déchets © Radio France - José Tafani

Un collectif plus que jamais mobilisé suite à la décision du tribunal administratif de Bastia, cette semaine, qui a annulé l’arrêté du préfet de Haute-Corse. Autrement dit, il autorise la société Oriente Environnement à poursuivre son projet de création d'un centre de stockage des déchets.

Diverses pancartes sont brandies pour dénoncer le projet porté dans la région. © Radio France - José Tafani

Riverains et politiques battent donc le pavé ce matin pour dire « NON », plus que jamais, à ce projet.