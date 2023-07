Déchets : le futur incinérateur du Grand Angoulême affronte les critiques

La phase de concertation préalable sur le projet d'unité de valorisation énergétique du Grand Angoulême s'est tenue du 24 avril au 15 mai dernier. C'est ce jeudi que CALITOM, le syndicat charentais de collecte et de traitement des déchets, doit publier, sur son site internet, le bilan de cette concertation. Une "unité de valorisation énergétique", c'est un incinérateur qui brûle les déchets pour créer de la chaleur, l'équivalent du chauffage au gaz pour 27 000 foyers. CALITOM veut l'implanter à Angoulême, sur l'ancien site de la SNPE, la "Poudrerie" d'Angoulême. Aujourd'hui, les déchets ménagers et industriels sont enfouis à "Valoparc" à Sainte-Sévère près de Jarnac en Charente : 50 000 tonnes de déchets ménagers et 20 000 tonnes de déchets industriels. A partir de 2025, seulement 40 000 tonnes pourront être enfouies à Sainte-Sévère, Il faut donc se débarrasser de 30 000 tonnes de déchets, en les incinérant. C'est le projet de CALITOM et des syndicats des déchets de Haute-Saintonge et du Libournais : un incinérateur d'une capacité de 120 000 tonnes.

ⓘ Publicité

"une bonne participation à la concertation" (François Filippi, directeur de CALITOM)

291 contributions ont été reçues par CALITOM, dans le cadre de cette phase de concertation. Les principaux sujets évoqués par les auteurs de ces mails ou de ces lettres parfois manuscrites, c'est d'abord la question de la santé : un collège de scientifiques va être créé pour répondre aux inquiétudes concernant les particules dans l'air, la pollution de l'eau, la pollution du sol. Ensuite, c'est le choix du site d'implantation qui est souvent critiqué : l'ancienne poudrerie, près d'une zone Natura 2000, amorce peut-être d'une réindustrialisation de la friche pas totalement dépolluée des matières dangereuses qui y ont été enterrées. Certains se plaignent aussi de la concertation en elle-même : pourquoi n'y a-t-il pas eu de réunions publiques ? Et enfin le dimensionnement de l'unité de valorisation énergétique, qui pourra accueillir jusqu'à 120 000 tonnes de déchets, avec la mutualisation de CALITOM et des syndicats des déchets de Haute Saintonge et du Libournais. Face à ces remarques, la concertation va continuer avec l'installation d'un comité de pilotage et d'un comité citoyen à la rentrée de septembre.

loading