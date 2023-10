Déchets : le Sybert parmi les meilleurs élèves de France en matière de tri

Les habitants qui dépendent du Sybert ne mettent que 138 kilos de déchets par an et par habitant dans la poubelle grise. Tout le reste part au tri.

"Lever et peser", en 2008 les habitants qui dépendent du Sybert ont été les premiers de France à expérimenter la redevance incitative. Le Sybert c'est l'établissement chargé du traitement des déchets dans le Grand Besançon mais aussi les communautés de communes Loue Lison et de la partie Doubs du Val de Marnay. Ensuite, "on a eu le courage de fermer nos unités d'incinération, puisqu'il ne nous reste plus qu'un four", rappelle aujourd'hui son président Cyril Devesa.

Cyril Devesa est le président du Sybert, l'établissement public qui gère le traitement des déchets notamment dans le Grand Besançon. © Radio France

"On est sur un territoire où les habitants sont engagés, sensibilisés, connaissent l'idée de la collecte et du traitement du déchet", souligne encore Cyril Devesa. "Et dans le même temps une belle reconnaissance nationale, même si on peut faire encore mieux en ayant toujours un geste de tri impeccable."

"Avoir un geste de tri impeccable, c'est possible" - Cyril Devesa

"Au bout de la chaîne de tri, il y a des humains qu'il faut respecter. Donc ne pas mettre n'importe quoi dans la poubelle qui pourrait par exemple les blesser comme les batteries au lithium ou les cartouches de gaz", rappelle le président du Sybert. "Et puis il y a de petites bêtises : il ne faut pas mettre au tri son essuie-tout, de yaourts imbriqués, l'emballage du jambon avec son opercule, il faut tout dissocier."

138 kilos de déchets par an et par habitant pour le Sybert

En Franche-Comté, les 228.000 habitants qui dépendent du Sybert [qui regroupe les communes du Grand Besançon et les communautés de communes Loue Lison et Val de Marnay, ndlr], produisent un tiers d'ordures ménagères à incinérer en moins que la moyenne nationale. "Parce qu'on a un bon geste de tri au niveau local", insiste encore Cyril Devesa. "Pour les OMR, les déchets de la poubelle grise, ce qui reste donc à brûler, on est très bon : au Sybert on est à 138 kilos par an et par habitant là où on est à 246 kilos par an et par habitant au niveau national."