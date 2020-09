Déchets : le tri sélectif va devenir plus simple pour 215.000 Calvadosiens

A partir de ce jeudi 1er octobre, 215.000 Calvadosiens vivant à l'ouest du département ou dans des communes autour de Caen pourront déposer tous les emballages dans la poubelle jaune, qu'ils soient en métal en papier, en carton ou en plastique. L'objectif c'est de valoriser davantage de déchets, pour alléger nos ordures ménagères.

On n'a plus de question à se poser

Une boîte en carton de 12 œufs, un sachet de fromages râpés ou une barquette en plastique de biscuits : Qui n'a jamais hésité devant sa poubelle jaune ? Désormais le doute est enfin levé ! "Exactement, on n'a plus de question à se poser" explique Olivier Paz le président du "Syvédac", le syndicat mixte de valorisation et d'élimination des déchets de l'agglomération caennaise. "On va pouvoir mettre tous les emballages dans la poubelle jaune que ce soit les paquets de chips, les bidons de lessive, les pots de yaourts, les petites barquettes alvéolées, les films alimentaires : On peut tout mettre !"

Une mesure de simplification rendue possible grâce à l'amélioration des usines de recyclages du département. "Les centres de tri se sont modernisés et se sont équipés de ce qu'on appelle la technologie de tri optique qui permet de trier avec précision les matières par catégories pour mieux les recycler ensuite" indique Christine Salmon, la présidente du "Séroc", le syndicat mixte de traitement des déchets qui couvre 160 communes de l'ouest du Calvados." Et plus on recycle, moins on pollue rappelle Olivier Paz : "Si on tri mieux cela va éviter que l'on brûle les matières qui pourraient être recyclées."

4 kilos par an et par habitant de déchets supplémentaire recyclés

Ainsi, avec cette nouvelle consigne de titre, chaque habitant concerné pourrait recycler environ 4 kilos de déchets supplémentaires par an, "donc ça va vite faire des tonnages" se féliciter olivier Paz. "Et donc au lieu de refaire de la matière à partir de rien on va pouvoir utiliser ces produits qui ont déjà eu une vie pour les recycler". Une petite précision, il n’est pas utile de laver vos emballages. Il suffit de les vider ensuite l'usine de recyclage s'occupe du reste. Ces nouvelles consignes vont progressivement s'étendre à tout le département d'ici l'année prochaine.