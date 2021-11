Déchets et emballages recyclables : les habitants du sud-Manche devront trier davantage dès janvier 2022

Avec un an d'avance sur l'obligation légale, les habitants de Mont-Saint-Michel-Normandie trieront tous leurs emballages dès le 1er janvier prochain. Pour sensibiliser à ces changements, 280 élus et agents municipaux ont visité les centres de tri et d'enfouissement du sud-Manche du 23 au 25 novembre

Les agents de l'agglomération Mont-Saint-Michel Normandie ont pu visiter le site de stockage de Cuves où sont enfouis 75.000 tonnes d'ordures ménagères et de déchets industriels non dangereux par an.

L'extension des consignes de tri sera effective dès le 1er janvier 2022 dans le sud-Manche pour les 91.000 habitants de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel Normandie. Désormais, tous les emballages plastiques et métalliques iront dans la poubelle jaune, y compris les pots de yaourts, les barquettes, les tubes de dentifrice, les gourdes de compote ou encore les capsules métalliques.

Les habitants de l'Avranchinais le faisaient déjà de manière expérimentale depuis 2012. C'est donc étendu à l'ensemble de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel Normandie.

Les nouvelles consignes de tri - Communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel Normandie

Et pour sensibiliser au tri des déchets et à tous ces changements, du 23 au 25 novembre, près de 300 agents et élus municipaux du sud-Manche ont pu visiter le centre de tri de Villedieu-les-Poêles et le centre d'enfouissement de Cuves.

La communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel Normandie, c'est 59.000 tonnes des déchets collectées en 2019 - soit 617 kg par habitant et par an - dont près de 15.000 tonnes d'ordures ménagères. L'agglomération a décidé de miser sur le compostage pour essayer de réduire la taille des poubelles :