Loire-Atlantique : une campagne de signalisation contre les déchets sur les bords de route

110 tonnes de déchets sauvages sont récoltés chaque année au bord des départementales de Loire-Atlantique. Pour sensibiliser les automobilistes, depuis le mois de juin, des panneaux ont été installés par le Conseil départemental, notamment entre Saint-Philbert-de Grand-Lieu et Machecoul.

Depuis le mois de juin, sur la route départementale de Machecoul, de nouveaux panneaux ont fait leur apparition. On peut y lire, notamment : "Gardons la route propre". Cette initiative du Département a un objectif principal : réduire la pollution des bords de route. Erwan Renaud est agent d'intervention du centre routier de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Il ramasse des déchets tous les jours "Ce peut être des bouteilles d'urine, des couches de bébé, des emballages de fastfood, … On trouve vraiment de tout", raconte-t-il. Des palettes, des matelas, ou encore de la ferraille. "Une fois, j'ai trouvé une poussette", sourit l'agent. Une autre, le centre a été contacté par le Département pour retrouver un doudou tombé d'une voiture.

On prend des risques en ramassant les déchets

Tous ces déchets posent plusieurs problèmes, environnementaux, mais aussi de sécurité. "On est conscient que certains déchets ne sont pas perdus volontairement, mais il faut savoir que l'on prend un risque, explique Erwan Renaud. On peut avoir un accident ou créer un suraccident, en ralentissant, car on doit ramasser un déchet".

Les déchets trouvés sur les bords des routes sont souvent des objets tombés accidentellement. "Il est important de bien attacher son chargement, avec des bâches ou des filets par exemple", conseille Steve Mouraud, le responsable du secteur routier départemental de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.

Une campagne qui doit rester éphémère ?

Chaque année, 110 tonnes de déchets sont ramassés en Loire-Atlantique, ce qui coûte 10.000 euros, rien que pour le secteur du Pays de Retz. Pour Steve Mouraud, cette campagne est essentielle et devrait être efficace. Pour autant, il estime qu'elle doit rester éphémère. "Il faut éviter de laisser les panneaux trop longtemps car après, l'usager ne les voit plus. Il est habitué", analyse le technicien.

Aglaé Gautreau