Machines à laver, matelas, sommiers... Dans les forêts sarthoises, les dépôts sauvages s'accumulent

Avec l'arrivée du printemps, viennent les premiers travaux de jardinages... Et les dépôts sauvages en forêts qui vont avec. Chaque année, l'Office national des forêts (ONF) constate l'augmentation des déchets débarrassés dans les forêts sarthoises à cette période. "Au coin d'un chemin, on peut trouver l'équivalent d'une remorque ou d'un fourgon qui a été déchargé", se désole Hervé Daviau, responsable de l'unité territoriale de l'ONF en Sarthe et en Mayenne. "Matelas, sommiers, machines à laver... On trouve des choses vraiment surprenantes !"

Jusqu'à 1 500 € d'amende

En plus des encombrants, les déchets verts s'accumulent aussi dans les forêts sarthoises. "Les gens amènent leurs déchets de tonte de gazon, tailles de haies ou de buissons en forêt, en se disant que, comme ce sont des déchets verts, ils vont se dégrader naturellement", raconte l'agent de l'ONF. Mais contrairement aux idées reçues, jeter ses déchets végétaux dans un milieu naturel n'est pas sans danger. "Dans ces déchets verts, il y a des espèces complètement indésirables pour la forêt, et qui viennent perturber le sol, la faune et la flore", explique Hervé Daviau. Elles peuvent en effet asphyxier les sols forestiers, et favoriser la prolifération de plantes invasives, nocives pour l'environnement.

L'ONF rappelle que tous les dépôts sauvages, y compris de déchets verts, sont strictement interdits, et passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €.