Déchetteries : la carte des sites ouverts ou fermés dans la Somme

Fermées depuis le début du confinement à la mi-mars, certaines déchetteries sont à nouveau accessibles dans la Somme. Du Vimeu au Santerre en passant par le pays du Coquelicot ou le Doullenais, les collectivités locales ont remis les sites en services. D'autres déchetteries, en revanche restent fermées ou accessibles seulement aux professionnels.

Du changement dans les déchetteries d'Amiens

Attention, à Amiens, la métropole rouvre, à partir du 28 avril les trois déchetteries du Nord, du Sud et celle de Camon. Mais ces sites, gérés par Véolia n'accueilleront que les dépôts de déchets verts. . L’accès se fait sur rendez-vous par téléphone au 03.22.33.12.12 dès ce lundi.

Cinq rendez-vous par quart d'heure pourront être enregistrés pour les déchetteries Nord et Sud, et trois rendez-vous par quart d'heure maximum à la déchetterie de Camon.

Alternance dans le Pays du Coquelicot

Par ailleurs, la communauté de communes du Pays du Coquelicot met en place certaines règles pour l'accès aux trois déchetteries d'Albert, Bray-sur-Somme et Acheux-en-Amiénois. Suite à la réouverture, la circulation aux abords de ces sites la circulation a été particulièrement dense et compliquée. La collectivité impose donc une alternance entre les véhicules disposant de plaques paires et impaires.

Cette semaine et jusqu'au 2 mai, les propriétaires de véhicules aux plaques paires pourront s'y rendre. Ce sera l'inverse la semaine suivante, du 4 au 9 mai.