Déconfinement - Adoptons aussi les gestes barrières vis-à-vis des animaux et de la nature en Limousin

En ce long week-end ensoleillé, les balades en plein champ ou en forêt limousine seront nombreuses. Tentons de ne pas (trop) troubler la quiétude de la nature. Car durant le confinement, loin des humains privés de sortie, animaux, arbres et plantes ont réinvesti des espaces où ils ne venaient plus.

En ce long week-end ensoleillé de l'Ascension, les balades en plein champ ou en forêt limousine seront nombreuses. Tentons de ne pas (trop) troubler la quiétude de la nature. Car durant le confinement, loin des humains privés de sortie, animaux, arbres et plantes ont réinvesti des espaces désertés par l'activité humaine. Récemment, l'Office National des Forêts (ONF) et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) ont appelé les promeneurs à se faire discrets, d'autant que c'est le moment des naissances pour les mammifères et de la nidification pour les oiseaux.

A LIRE AUSSI : Déconfinement : le retour des promeneurs en forêt pourrait perturber les animaux, selon l'ONF

"Il faut faire d'autant plus attention que certains oiseaux nichent au sol", indique Philippe Hubert, le Délégué Territorial de la Ligue de Protection des Oiseaux pour le Limousin. "Cela peut être dans des creux de chemins, on peut donc déranger les nichées, voire marcher sur un nid" explique-t-il. "Tenons aussi notre chien en laisse, car il peut sans le vouloir bien sûr, faire des dégâts" ajoute Philippe Hubert.

Respectons les gestes barrières vis-à-vis des animaux et de nature

"Respectons les gestes barrières vis-à-vis des animaux et de nature" renchérit Michel Galliot, le Président de l'association Limousin Nature Environnement, relais régional de France Nature Environnement. "Car les animaux ont perdu l'habitude du bruit et de l'odeur des hommes", et donc "il faut éviter de faire du bruit, éviter de mettre des coups d'accélérateur si on se balade à véhicule à moteur", dit-il. Et puis, que ce soit à pied, à vélo, ou à moto, "restez dans les chemins, car on a peut-être des plantes extraordinaires qui ont poussé là où autrefois les lieux étaient piétinés".

Et surtout, conclut Michel Galliot, "profitez-en pour observer la nature et pour écouter les oiseaux"...