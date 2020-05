Déconfinement : attention aux animaux si vous retournez en forêt après le 11 mai

Une balade en forêt après le déconfinement du 11 mai ? Beaucoup en rêvent après des semaines parfois très loin de la nature, et attendent de savoir si la Préfecture de leur département va l'autoriser. Prudence, prévient cependant l'Office national des forêts (ONF) dans un communiqué qui rappelle "la sensibilité particulière de la faune sauvage" à cette époque de l'année, correspondant au pic des naissances. Sensibilité exacerbée par le calme exceptionnel des forêts françaises depuis la mi-mars.

Des animaux beaucoup moins farouches

"Ce qui a été le plus épatant, c'est le calme, l'absence de bruits parasites (véhicules, avions, etc.) qui nous a permis d'entendre les oiseaux, les batraciens" explique Anthony Jeanneau, technicien de l'ONF en forêt domaniale de Bercé (Sarthe). "J’ai vu des animaux en pleine journée comme je n’en ai jamais vu depuis que je suis ici".

Une faune sauvage rendue de fait moins farouche "et donc plus sensible". L'ONF appelle donc à bien surveiller son chien lors de balades en forêt, et rappelle que la tenue en laisse est de toute façon obligatoire du 15 avril au 30 juin, pendant la saison des naissances.

Prudence sur la route

Attention aussi si vous devez emprunter une route forestière : "Il faudra redoubler d’attention pour éviter de percuter un cerf ou des chevreuils qui n’ont plus l’habitude du danger que représente la route pour leurs déplacements", prévient l'ONF.