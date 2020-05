Déconfinement : la collecte des poubelles jaunes à Brest Métropole reprend une semaine sur deux

Cela fait deux mois que les habitants de Brest Métropole ne peuvent plus sortir leur poubelle jaune de déchets recyclables, et qu'il faut se rendre dans les points d'apports collectifs. Le ramassage va reprendre à partir du 11 mai, une semaine sur deux dans un premier temps. Les jours de passage vont être maintenus autant que possible.

Les foyers domiciliés sur les communes de Brest, Bohars et Gouesnou seront collectés en semaine paire . La première collecte sera réalisée la semaine du 11 mai (semaine 20 du calendrier), puis celle du 25 mai (semaine 22).

Les foyers domiciliés sur les communes de Plouzané, Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon et Plougastel-Daoulas seront collectés en semaine impaire : la semaine du 18 mai (semaine 21 du calendrier), puis du 1e juin (semaine 23).

Les habitants chez qui les éboueurs récupèrent d'habitude les bacs jaunes une semaine sur deux garderont ce système, avec la même semaine et le même jour de collecte.

Encore des perturbations à prévoir

Des perturbations restent à prévoir dans les premières semaines de collecte. Si votre bac poubelle n'est pas ramassé le matin prévu, vous êtes invités à le laisser sorti jusqu'au lendemain ou surlendemain.

Pas question de vider deux mois de déchets plastiques et cartons en une seule poubelle : les dépôts au sol ou les poubelles qui débordent ne seront pas ramassés. Vous ne devez pas non plus tasser outre mesure la poubelle pour permettre un vidage « fluide » des déchets.