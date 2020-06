Déconfinement en France : le Parc des Calanques rouvre mais il ne faut pas "stresser les animaux"

Les promeneurs peuvent à nouveau profiter du Parc national des Calanques à partir de ce mardi matin. Une réouverture en mode "quiétude" préviennent les autorités. Les visiteurs sont appelés à la plus grande prudence pour préserver la biodiversité et respecter les consignes sanitaires.

Les amoureux des Calanques de Marseille et Cassis peuvent à nouveau aller se balader dans la nature à partir de ce mardi matin. Le Parc national rouvre après plus de deux mois et demi de fermeture lié à l'épidémie de Covid-19 mais vigilance, les autorités appellent à prendre soin de la faune et la flore qui ont bien profité du confinement pour reprendre leurs droits. D'où l'expression une réouverture en "mode quiétude".

La biodiversité des Calanques a pu s’épanouir dans un contexte de quiétude inédit. De nombreuses observations naturalistes remarquables ont été faites tout au long des dernières semaines : des dauphins, des oiseaux rares, deux rorquals...De nouveaux sites de nidification ont été identifiés et certaines plantes annuelles connaissent des floraisons exceptionnelles. La beauté de la nature que les autorités peuvent préserver sur terre et en mer en véhiculant ce message :

"A terre, comme en mer, je veille à être le plus discret possible pour profiter des sons de la nature et permettre à la biodiversité de se reposer sur ses deux oreilles ! En mer, je réduis ma vitesse pour limiter le bruit généré par le moteur de mon navire"

Comme dans tous les lieux publics il est demandé de respecter la distanciation sociale : 2 mètres entre les randonneurs ou groupes de randonneurs qui se croisent. En cas de croisement dans un sentier en pente : priorité à ceux qui montent !

Et pour la baignade ? Les règles sont les mêmes qu'en ville : c'est plage en mode "dynamique". S’asseoir, s’allonger c'est interdit, tout comme les chiens.

Des consignes pour les sportifs : plongeurs, randonneurs, VTTistes et grimpeurs

Randonneurs, trailers, VTTistes sont invités à rester sur les sentiers, de ne pas emprunter les éboulis qui accueillent une biodiversité unique et fragile et qui, contrairement aux éboulis des montagnes, ne se régénèrent pas. Même consigne pour les grimpeurs pour accéder aux falaises : rester sur les sentiers et surtout respecter les fermetures temporaires appliquées à certains secteurs (Triperie et Cap Morgiou, Sainte-Frétouse, Castelvieil, Sémaphore du Bec de l’aigle) pour permettre aux couples de faucons pèlerins et cormorans Desmarest de se reproduire en toute tranquillité. Enfin les plongeurs sont invités à ne pas stresser les animaux en les approchant de trop près et à veiller aux mauvais coups de palmes qui peuvent détériorer les tombants et les fonds. Vigilance particulière dans les grottes sous-marines où l’éclairage artificiel est à éviter.

Enfin comme hors période Covid-19, tout le monde est invité à être vigilant au risque incendie et à ne pas laisser traîner ses déchets. Des images récentes ont montré de nombreux déchets laissés à l'abandon dans la nature. Le Parc national rappelle également l’interdiction de l’usage du feu et du bivouac. Les gestes en apparence anodins de griller une cigarette, passer une nuit à la belle étoile, ou organiser un barbecue peuvent détruire le site et être très dangereux.

Participez à l'inventaire naturaliste de l'après-confinement

Vous avez aimé les images de la nature qui reprend ses droits pendant le confinement ? Vous pouvez vous aussi aider les naturalistes à recenser la faune et la flore qui habitent les lieux. Ouvrez l’oeil et vous observerez peut-être des floraisons inhabituelles ou la silhouette d’un circaète Jean-Le-Blanc fendant les airs… Tendez l’oreille vous entendrez peut-être le chant caractéristique d’un faucon crécerelle ou d’un hibou grand-duc ! Le Parc vous invité à faire remonter vos observations via l’application mobile « Mes Calanques » ! Vos contributions permettront au Parc national de dresser l’inventaire naturaliste de l’après confinement.