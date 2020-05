Déconfinement et long week-end : un appel au civisme sur le Grand site des Deux-caps

Le week-end dernier a été compliqué sur le Grand site des Deux-caps, dans le Pas-de-Calais, notamment avec certains campings-caristes au comportement problématique. Les gestionnaires de ces espaces sensibles ont aussi constaté du stationnement sauvage, car l'ensemble des aires d’accueil ne sont pas encore rouvertes. Enfin, certaines plages, notamment celles de la baie de Slack et de la Pointe aux Oies, restent fermées au public.

Des parkings encore fermés

"Nous avons fait beaucoup d'efforts pour tenir compte du fait qu'il y aurait beaucoup de monde et une vraie envie d'aller sur le site, ce week-end, raconte Vincent Bastien, le directeur du Grand-Site des Deux-caps. Mais la difficulté, c'est que nous avons des chantiers, qui ont été suspendus pendant le confinement et qui ne sont donc pas terminés."

Au sommet du cap Blanc-nez, le parking reste fermé. Il faut stationner au pied du cap, côté Escalles ou Sangatte. © Radio France - Matthieu Darriet

Ainsi le sommet du cap Blanc-nez, le parking ne se sera pas accessible au public, ainsi que le secteur du Mont d'Hubert. Et donc au cran d'Escalles, au pied du cap, les travaux ont été suspendus pour permettre aux visiteurs de stationner en toute sécurité.

Au cap Gris-nez, l’accueil se fait par la plage de la Sirène, au bas du cap, car le parking supérieur, où se trouvent le phare et le Centre de coordination des secours en mer (CROSS), reste fermé.

Pour réguler le stationnement sauvage, sur les routes du site, des panneaux d'interdiction ont été posés et les forces de l'ordre seront présentes, pour verbaliser.

Des masques ramassés sur les plages

"Après, il ne faut pas oublier que tout ça est décidé dans le cadre du déconfinement et des questions de santé, poursuit Vincent Bastien. Ce qui est important, c'est de ne pas être reconfinés dans quinze jours ! C'est dans l'intérêt général".

Un appel au civisme qui prend une teneur particulière sur ce site sensible exceptionnel : "On a déjà commencé à ramasser des masques jetés par terre, sur les plages ou les aires d’accueil. Si on pouvait éviter cela, ce serait déjà une façon collective de gérer ce beau et long week-end de l'Ascension".

La Maison des Deux-caps est ouverte au public, pour guider les promeneurs, mais le site dans son ensemble fonctionne mode dégradé, puisque de nombreuses activités sont absentes, et qu'il n'y a pas de restaurants. Mais les locations de vélo et les parkings qui sont encore fermés, devront rouvrir à la mi-juin.