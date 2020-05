Déconfinement : la Ligue de Protection des Oiseaux appelle au respect de l'environnement et des animaux

A partir de ce lundi 11 mai, il sera de nouveau possible d'aller faire des balades en montagne, ou plus généralement, en pleine nature. Avec le confinement justement, elle a pu reprendre ses droits dans certains lieux. La Ligue de Protection des Oiseaux appelle donc à la plus grande vigilance.

"La faune sauvage a pu profiter du confinement et de l’absence d’activités humaines pour se réapproprier certains espaces et les oiseaux ont peut-être fait leur nid dans votre "spot" favori" alerte la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) en Auvergne-Rhône-Alpes, quelques jours avant la date du déconfinement en France. Alors que les Isérois vont pouvoir de nouveau profiter de l'air pur, la LPO met en garde et demande le plus grand respect de l'environnement.

Le printemps est arrivé en plein confinement et la saison des reproductions des oiseaux qui va avec. De nombreuses espèces ont alors fait leurs nids et "les œufs ont certainement déjà éclos, les jeunes poussins ayant besoin d’être nourris très régulièrement par leur parents" explique la LPO.

Concilier activité de plein air et respect de la biodiversité

Si vous observez des nids, des rapaces ou toute autre espèce lors de vos premières balades en montagne, séances de vol libre ou encore d'escalade, n'hésitez pas à prévenir la LPO par mail et ainsi trouver une solution permettant de concilier votre activité et la faune sauvage.

"De manière générale, si jamais vous avez la chance de croiser un animal sauvage lors de vos sorties, il est préférable de chercher à vous en éloigner ou au moins de vous arrêter le temps que l'animal s'éloigne (si l'activité le permet)" - la LPO Auvergne-Rhône-Alpes.

Enfin, il existe aussi le site internet de Biodiv'Sports pour prendre connaissance des zones où vous êtes susceptibles de croiser certaines espèces. Bien évidemment, les cartes proposées ne sont pas exactes à 100%, vous pouvez très croiser des animaux en dehors de ces zones.