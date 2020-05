Déconfinement : le département de Haute-Garonne rouvre les forêts et parcs naturels

La nouvelle sera sans doute appréciée à quelques jours du premier week-end de déconfinement. Le Conseil départemental de la Haute-Garonne et les gestionnaires de plusieurs sites naturels rouvrent ces espaces qui étaient interdits à la balade depuis le 17 mars.

Les espaces rouverts

La Forêt de Buzet au nord de Toulouse,

La forêt de Bouconne à l'ouest,

Le Ramier du Bigorre à Merville

La réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège près de Portet-sur-Garonne.

Gestes barrières pour protéger aussi les animaux

Cette réouverture ne se fait pas sans le respect de règles. L'office national des forêts, Nature en Occitanie et le département qui en sont les gestionnaires appellent à la "vigilance et à la responsabilité collective" . En clair, on respecte la biodiversité en maintenant les gestes barrières et on fait d'avantage encore attention à la faune et à la flore qui ont repris leurs droits depuis presque deux mois dans ces espaces naturels.

Marc Senouque , le président de Nature en Occitanie qui gère notamment la réserve Confluence Garonne-Ariège et le Ramier du Bigorre souhaite que l'on garde certaines bonnes habitudes : "Le confinement sanitaire qui nous a contraint a changé notre rapport à la nature a laissé entrevoir les premiers signes de l’étonnante capacité de résilience de la nature. Forts de ces constats, profitons de la leçon de cette crise pour changer notre rapport à la nature"

En Haute-Garonne, 1000 hectares sont classés Espaces Naturels Sensibles.