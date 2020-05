Déconfinement : le maire de Revel en appelle au civisme des futurs promeneurs du lac de Saint-Ferréol

Les Toulousains devraient profiter de la levée du confinement pour profiter (enfin) de la nature, du printemps, et se promener, à condition de respecter la distanciation physique. Le lac de Saint-Ferréol, près de Revel, devrait être une destination privilégiée.

Le lac de Saint-Férreol est un lieu de promenade prisé des Toulousains, à la frontière de la Haute-Garonne, du Tarn, et de l'Aude.

Le bol d’air, c’est pour bientôt, surtout si vous avez passé les deux mois de confinement dans un appartement en ville, à Toulouse ou ailleurs dans la région. Si le déconfinement est bien acté pour le 11 mai, vous pourrez, à partir de ce jour-là, vous balader de nouveau dans la campagne, ou même faire une randonnée à la montagne. Il y aura pourtant des conditions à respecter : que le point de départ de votre balade soit dans un rayon de 100 km autour votre domicile ; il vous faudra aussi respecter les distances avec les autres promeneurs.

Dans la région, certains sites sont prisés au printemps, et ils le seront encore plus cette année. Notamment le lac de Saint-Ferréol, près de Revel, à la frontière de la Haute-Garonne, de l’Aude, et du Tarn.

Les promeneurs bientôt de retour, mais pas la foule tout de suite

Ce site naturel est très prisé par les Toulousains. Le maire de Revel Etienne Thibault s’attend à les voir revenir après la levée du confinement, mais pas forcément d’un coup : "pas avant samedi ou dimanche, c'est-à-dire avant le 16 ou 17 [mai]".

D'ailleurs l'élu relativise. Il ne s'attend pas à la grande foule, pour une raison toute simple : "il n'y a pas de bar ni de restaurant d'ouvert, donc déjà, ça va calmer". Et puis il y a la météo : "le week-end du 16 mai, il ne va pas faire spécialement chaud, donc les pique-niques vont être rares".

C'est aux promeneurs de se prendre en main

Le lac fait 67 hectares à lui seul, sans compter la forêt autour. Il y a donc de la place pour tous les promeneurs, mais Etienne Thibault "en appelle au civisme, que les gens respectent les mesures barrières. C'est à eux de se prendre en main. Moi j'ai horreur de verbaliser pour verbaliser. Si c'est pour faire la chasse aux touristes, c'est pas notre travail. Le but de Saint-Ferréol, c'est d'être un poumon vert, sur lequel on puisse accueillir des gens en toute sérénité." Les contrôles seront pourtant menés assure le maire : "on fera des réprimandes, c'est sûr. Mais je ne voudrais pas qu'on en arrive à des verbalisations".

Etienne Thibault : "on en appelle au civisme, que les gens respectent les mesures barrières" Copier

L'élu indique cependant "qu'il fera la police" sur le territoire de la commune, avec la police municipale de Revel. Mais le lac est partagé entre quatre communes (Revel, Vaudreuille, Les Brunels et Sorèze), et seule Sorèze possède un agent municipal. Etienne Thibault demande donc le renfort de la gendarmerie pour assurer les contrôles sur l'ensemble du site.