Déconfinement : le parc animalier "Le Refuge de l'Arche" catastrophé par les trois semaines de fermeture

C'est le site le plus visité de la Mayenne et il écope lui aussi de trois semaines de fermeture supplémentaires, jusqu'au 7 janvier 2021 : "Le Refuge de l'Arche" à Château-Gontier-sur-Mayenne, sorte de maison de retraite pour animaux sauvages, héberge sur ses 20 hectares 1.300 animaux. Son tout nouveau directeur Hugues Lemercier succédera officiellement le 1er janvier à Yann Huchedé, fils du fondateur du refuge.

Ces trois semaines de fermeture représentent un nouveau coup dur pour le sanctuaire, privé des recettes de la billetterie et de la vente de produits dérivés, reconnaît ce vendredi Hugues Lemercier : "On s'attendait à pouvoir rouvrir entre le 15 et le 20 décembre pour pouvoir bénéficier de l'effet vacances de Noël, il va falloir de nouveau qu'on revoit un petit peu nos plans, même si on sait pouvoir compter sur la générosité de nos bénévoles et de l'ensemble des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux."

Nourrir nos 1.300 animaux coûte plus de 3.000 euros par jour !

Nourrir 1.300 animaux coûte cher, explique le directeur de 49 ans : "Ça coûte un peu plus de 3.000 euros par jour, donc chaque jour qui passe, que nous ayons ou pas des visiteurs, nous avons 3.000 euros par jour à aller chercher." Les ventes de billets permettent de couvrir 50 à 60% de cette somme, précise encore Hugues Lemercier : "Donc là évidemment, on compte sur le gouvernement pour nous aider à passer ce cap difficile."

La cause animale a toujours été très chère au cœur de ce fils d'éleveur de chèvres. Pas facile dans ce contexte de se projeter, mais le diplômé en éthologie et microbiologie entend faire connaître le refuge au-delà de la Mayenne et inspirer d’autres sanctuaires : "Il est extrêmement connu en Mayenne, on en est à la troisième génération de Mayennais et Mayennaises qui connaissent le refuge et dès qu'on dépasse les frontières du département, on est moins connus, alors on veut se concentrer sur les départements limitrophes dans un premier temps."

Celui qui a travaillé chez Manpower et vécu en Malaisie, au Gabon, en passant par le Congo, présente un parcours professionnel très riche. En 1993, il effectue son service national au sein de l'Armée de l'air et participe à une mission consistant à envoyer des singes dans l'espace pour étudier leur métabolisme en apesanteur : "C'est ma première rencontre avec des primates, j'ai travaillé dans un centre qui avait pour objectif d'envoyer des macaques dans l'espace et mon rôle consistait à m'occuper d'eux au quotidien -c'était des animaux en cage- notamment les mettre face à des écrans, sur des joysticks, pour qu'ils puissent s'occuper pendant tout le temps du voyage. Et ça a orienté derrière ma volonté de travailler notamment sur des primates en Afrique et en Malaisie."