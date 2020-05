Déconfinement : le téléphérique de la Bastille à Grenoble rouvre jeudi

Mis à part son habituelle fermeture annuelle au cœur de l'hiver, le téléphérique de la Bastille, à Grenoble, n'a -en plus de 80 ans de fonctionnement- était fermé que cinq fois, en 1947, 1976, 2003, 2014, et donc 2020. Mais désormais le public peut à nouveau monter se balader à 476 mètres d'altitude, et admirer la vue sur l'agglomération grenobloise depuis les contreforts de la Chartreuse.

Depuis lundi, le site de la bastille est à nouveau accessible aux promeneurs, mais il faut faire l'effort d'y monter, à pied via les chemins ou en vélo via la route, une ascension courte (moins de 2km) mais très raide (14% de moyenne). Jeudi, plus besoin de suer pour accéder à la Bastille, les bulles feront leur retour.

Vue sur Grenoble depuis la Bastille © Maxppp - .

En famille dans les bulles

Coronavirus oblige, quelques règles sanitaires seront à appliquer impérativement. Un marquage au sol pour la file d'attente, le port du masque (non fourni) sera obligatoire pour accéder aux caisses et pour toute la durée du trajet. Comme auparavant, les bulles n’accueilleront pas plus de six personnes à la fois, mais cette fois le remplissage des cabines se fera par famille, ou par affinité. Comprenez que vous ne monterez pas avec des personnes que vous ne connaissez pas. Arrivé en haut, le musée des Troupes de Montagne restera fermé, comme les restaurants du site, seul un snack sera ouvert à partir de samedi, et pour de la vente à emporter.

Près de 650.000 personnes passent chaque année par la Bastille, dont la moitié par le téléphérique, ce qui en fait l'un des sites les plus visités du département.