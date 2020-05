Déconfinement : les chasseurs landais inquiets de la prolifération des sangliers

Vous avez peut-être observé des familles de sangliers en roulant ou en vous baladant dans les Landes. Pendant la période de confinement, la nature a repris ses droits, et les sangliers aussi. Selon la Fédération départementale des chasseurs des Landes, cette période de confinement a favoriser leur prolifération. Même si les battues administratives reprennent peu à peu dans le départements, les chasseurs sont inquiets pour la suite.

Une période de déconfinement qui nous rappelle l'après tempête Klaus

Pour le directeur de la Fédération départementale des chasseurs des Landes, Régis Hargues, cette période post-confiment est comparable à la catastrophe de 2009, concernant la prolifération des sangliers : "Il y a eu pour conséquence, en 2009, une augmentation exponentielle des sangliers."

Selon le directeur, cette période de confinement, comme la période post-tempête où la chasse avait du être interrompue, aura deux conséquences : "On a un double effet : l'économie des animaux qui auraient été prélevés par la chasse, mais aussi l'économie des femelles qui auraient été abattues, et qui auraient donné naissance à trois, quatre, cinq petits. Il ne faut pas beaucoup de temps, finalement, pour réduire à néant des mois d'efforts sur la régulation d'une espèce."

"En 2009, on a obtenu une augmentation de population dont on se souvient encore. Si on a la même chose avec le confinement, ça risque d'être problématique", s'inquiète Régis Hargues.

Un arrêt de la chasse classique mi-mars qui pénalise les chasseurs

Selon la Fédération de chasse landaise, l'arrêt brutal des battues au moment du confinement a favorisé la prolifération des sangliers : "Nous avons eu un arrêt de la chasse classique dès le début du confinement, mi-mars, explique le directeur. Ce qui n'a pas permis la régularisation du sanglier. Progressivement, fin mars, on a réussi à de nouveau faire des tirs individuels, d'approche et d'affût, qui nous ont aidé à maintenir une pression."

Le reprise des battues administratives encadrées

Désormais, sur indications d'un arrêté, les battues administratives ont repris progressivement dans les Landes. Depuis début mai, seulement une vingtaine de chasseurs à la fois peuvent y participer, tout en respectant les règles sanitaires imposés par la situation actuelle.