Déconfinement : Les lacs St Point et de Remoray accessibles à partir de ce vendredi

Le préfet du Doubs dans un arrêté daté de ce vendredi 15 mai autorise l'accès aux lacs de Saint Point et Remoray. Les activités nautiques, la pêche (depuis son propre bateau) sont possibles, mais l'accès aux plages et les regroupements de plus de 10 personnes sont interdits