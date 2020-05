Déconfinement : Orléans retrouvera bien ses quais de Loire le 11 mai pour la promenade

Au début du confinement, le 14 mars, le Préfet du Loiret avait pris en urgence un arrêté pour interdire les promenades et les rassemblements sur les quais de Loire, à Orléans. Aujourd'hui, dans le cadre du déconfinement, Pierre Pouëssel confirme que cette interdiction sera levée le 11 mai. " Il n'y a pas de raison de mettre des restrictions sur les quais" explique le Préfet. Pourtant, au début de semaine, avec la presse, le maire d'Orléans, Olivier Carré, était lui plus réservé. Il souhaitait attendre quelques jours de peur de voir de nouveau un trop grand nombre de promeneurs déambuler sur les quais. " Non, non. Il n'y a pas de difficultés là dessus. On s'est mis d'accord avec le maire et ça peut rouvrir" affirme le Préfet. En revanche, l'accès aux agrès de sport et aux aires de jeux pour enfants, situés sur les quais, restera interdit dans le cadre, cette fois, d'un arrêté municipal.

Pas de problème non plus pour l'île Charlemagne

Le plan d'eau de l'île Charlemagne fait 75 hectares, qui seront englobés dans les 340 hectares du Parc de Loire © Radio France - Anne Oger

Le Préfet du Loiret confirme également que l'accès à la base de loisirs de l'île Charlemagne, au sud d'Orléans, sera de nouveau possible à partir de lundi prochain. "Après, il faudra évidemment encadrer l'accès et les pratiques avec la mairie" explique Pierre Pouëssel. A priori, on ne pourra pas s'allonger sur le sable et encore moins se baigner. Des interdictions valables sur l'ensemble des plages de France.