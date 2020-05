Déconfinement : prudence en forêt dans l'Yonne

Nous sommes en plein pic des naissances et la faune sauvage s’est habituée à ne plus voir d’humains. Elle est donc particulièrement sensible au dérangement.

L’office national des forêts rappelle qu’il faut garder son chien à proximité, sinon c’est une infraction.

Redoubler de prudence

En voiture, Si vous traversez une zone boisée, redoublez de prudence car les animaux n’ont plus l’habitude du danger que représente la route.

Si vous circulez à pied, sous les arbres, prêtez attention aux résineux qui montrent des signes de dépérissement. L’ONF constate une augmentation des attaques de scolytes qui provoquent des chutes de branches ou d’arbres.

Comme ailleurs, en forêt les groupes doivent se limiter à 10 personnes. Et comme toujours, les véhicules à moteur en dehors des chemins ouverts sont interdits.

Des contrôles renforcés

Durant les prochains week-end, les agents de l’ONF vont renforcer leurs contrôles pour veiller au bon respect des règles en forêt.

Autre appel à la prudence, comme toujours, faites attention aux tiques et vérifiez votre corps et celui des enfants, à votre retour.

