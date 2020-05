Déconfinement : visite virtuelle des jardins du conservatoire botanique de Bailleul

Après le confinement, on n'a qu'une envie : retrouver la nature. Le conservatoire botanique national de Bailleul, dans les Flandres, vous propose une visite de son jardin des plantes sauvages en vidéo sur Facebook, en attendant sa réouverture le 3 juin.

Les 9000 mètres carrés de jardins des plantes sauvages, qui n’ont pas reçu de visiteurs depuis la mi-mars, sont à découvrir en vidéo sur la page Facebook du conservatoire botanique.

Le guide s’appelle Thibault Pauwels, il dirige le service éducation, formation et écocitoyenneté au conservatoire botanique national de Bailleul. Lui-aussi à dû quitter les jardins à la mi-mars, pour se mettre en télétravail : "c'est la deuxième fois que je viens dans le jardin. Ça fait du bien, c'est un privilège".

Pendant la fermeture, les plantes ont quand même été bichonnées par les jardiniers. Thibault les redécouvre, plus belles que jamais. Et ils nous en livre les secrets : "on essaie de faire découvrir ou redécouvrir le jardin. Pour que ceux qui connaissent aient envie de revenir. Que ceux qui découvrent guettent la réouverture".

De l'autre côté de l'écran, les internautes profitent du chant des grenouilles et commentent, impatients de pouvoir arpenter de nouveau les allées : "il y a une grosse envie des gens, je pense, de pouvoir avoir des espaces pour se ressourcer au calme", estime Thibault Pauwels, "on sait l'effet de la nature sur le moral. Beaucoup de personnes sont en attente de reconnexion à la nature".