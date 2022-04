PHOTOS - Des jardiniers en herbe visitent les serres municipales de Montpellier

Journée portes ouvertes au centre horticole du domaine de Grammont à Montpellier. Il était ouvert au public ce samedi de 10 h à 17 h. Il n'avait pas accueilli du public depuis trois ans, pour cause de Covid-19.

Les visiteurs, qui n'ont pas été freinés par la pluie, ont découvert ce domaine de deux hectares dont 6 700 mètres carré de serres dédiées à la production des plantes et fleurs qui sont réparties dans la ville ensuite. La dizaine de salariés du site a mené des ateliers sur les différentes étapes de jardinage et ont répondu aux questions des jardiniers en herbe.

Eric Nobecourt, responsable du centre horticole de Grammont. Copier

Découverte de plantes dans les serres municipales de Montpellier

Sous les serres, Robert, un retraité de Vendargues, est planté devant une longue lignée de géranium orange qu'il observe : "voir ces serres où tout est automatisé, c'est impressionnant." Des jardiniers en herbe, comme François, viennent surtout chercher des conseils : "comment pousse le végétal ? Est-ce qu'il a besoin de soleil ? Quel est le sol dans lequel il pousse ? Faut-il mettre de l'engrais ?"

Beaucoup de questions auxquelles essaye de répondre le responsable du centre horticole, Eric Nobecourt. "On est des médecins mais comme on ne voit pas le patient sur place, on n'a pas la plante dont on nous parle sous les yeux, c'est parfois difficile de répondre." Mais il s'applique à donner des conseils de jardinage à tous ceux qui s'arrêtent à son atelier. Il explique notamment que sur les 90 000 plantes produites pendant l'hiver, une grande partie sont des fleurs vivaces. C'est à dire qui durent plus longtemps que les bisannuelles. "Ces plantes vont agrémenter des massifs traditionnels ou des massifs arbustifs notamment sur l'Esplanade Charles de Gaulle ou d'autres parcs de la ville."

Reportage pendant la journée portes ouvertes dans les serres municipales de Montpellier. Copier

Début de la visite dans les serres municipales de Montpellier. © Radio France - Morgane Guiomard

Découverte des nombreuses plantes dans les serres municipales de Montpellier. © Radio France - Morgane Guiomard