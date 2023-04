Découvrez l'agriculture urbaine et participez à un reportage radio

Chaque semaine Bruno Gaulin balade sont micro en Bretagne, à la rencontre des amoureux de la nature. Accompagnez le cette semaine dans une ferme urbaine. 2 auditeurs auront le privilège de le suivre à la ferme les cols verts de Chantepie à rennes puis dans le quartier de Blosne pour découvrir le Potager des cultures.

ⓘ Publicité

Pour découvrir leurs actions : Home (lescolsverts.fr)

Les cols verts regroupent 8 collectifs indépendants qui agissent en France pour former, accompagner, ceux qui souhaitent pratiquer l'agriculture en milieu urbain. Leur but est de favoriser un système de culture et des filières alimentaires justes et vertueux pour le vivant.

Vous serez donc en balade avec Bruno toute la matinée. Une découverte plutôt adaptée aux adultes.

Si vous souhaitez participer à cette visite privée, inscrivez-vous ci-dessous