Découvrez la nouvelle rose baptisée Dalida à la Fête de la Rose de Saint-Yrieix-Sous-Aixe

Après plus de six ans de travail, la rose Dalida est enfin là. "Une erreur réparée" selon Stéphane Magris, président du comité des Fêtes de Saint-Yrieix-sous-Aixe, "après des recherches, on s'est rendu compte qu'aucune rose ne portait le nom de Dalida, alors on a proposé à son frère, Orlando, d'en baptiser une".

Blanche autour et rose au centre, Stéphane Panozzo, son concepteur voulait une fleur délicate et féminine. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

En plus de la rose du souvenir, c'est la rose d'une résurrection. Bernard Panozzo, concepteur de la rose

C'est Bernard Panozzo, obtenteur à Montpon-Menesterol, en Dordogne qui se lance dans le projet. Il voulait une fleur qui ressemble à la célèbre icône des années 60 : "On voulait une rose brillante, féminine et délicate." Alors il l'a faite blanche sur les bords et rose au centre, avec des pétales épaisses pour que la fleur dure longtemps. Il a même pensé à tous les détails : "Il y a le bouton central, la star; et puis à côté des boutons plus petits qui peuvent symboliser ses boys et girls, quoi, ses danseurs".

Si certains visiteurs découvrent l'existence de la rose par hasard, pour d'autres, comme Régine, on est venu à la fête de la Rose exclusivement pour acheter un rosier. Dans tous les cas, le nom de Dalida fait remonter des souvenirs. Yvette se rappelle ses jeunes années avec son amie, "c'était une chanteuse exceptionnelle et une très bonne actrice. Je me rappelle encore de sa disparition tragique", confie-t-elle. Yvette, comme Régine et les autres visiteurs quittent la fête de la rose avec de la musique en tête... mais aussi des paroles et encore des paroles des chansons de Dalida.