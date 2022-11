Découvrez la rivière La Seiche lors d'une balade privée exceptionnelle

Une découverte de La Seiche, gratuite et privée, en compagnie d'un expert de Bretagne Vivante et de Bruno Gaulin reporter nature, c'est le moment privilégié que vous propose France Bleu Armorique. Vous suivrez le reporter et ses invités à l’étang de Marcillé-Robert en sud Ille et Vilaine.

une rivière est un lieu de vie © Getty Mercredi 23 novembre 2022, nous vous proposons une balade nature pas comme les autres. Vous suivrez le guide de Bretagne Vivante Guy-Luc Choquené qui vous fera découvrir les secrets de la rivière La Seiche et de ses habitants. Vous pourrez également observer et participer à la fabrication du reportage que Bruno Gaulin consacrera à cette balade. Bruno est le reporter présentateur de l'émission nature de France Bleu Armorique Curieux de Nature. Le tournage aura lieu à l'étang de Marcillé-Robert entre Janzé et La Guerche-de-Bretagne (sud-est Ille-et-Vilaine). RV à 15h Ce reportage est en lien avec une exposition itinérante des Archives départementales d'Ille-et-Vilaine sur le thème de la rivière La Seiche. Voir les infos Seuls quelques chanceux pourront participer à cette balade. Pour vous inscrire appelez France Bleu Armorique en cliquant ICI