La plupart des stations et domaines skiables français ouvrent comme chaque année mi-décembre jusqu'à la fin mars ou mi-avril et même début mai pour les plus tardives. Retrouvez ci-dessous les dates indicatives département par département.

Découvrez les dates d'ouverture et de fermeture des stations et domaines skiables cet hiver 2021-2022

Découvrez les dates d'ouverture et de fermeture des stations et domaines skiables cet hiver 2021-2022

Retrouvez ci-dessous les dates indicatives d'ouverture ✅ et de fermeture ❌ des stations et domaines skiables en France, par département, secteur ou massif dans les Alpes, Pyrénées, Massif central, Jura et Vosges. Les dates restent indicatives et soumises aux conditions d'enneigement, certaines peuvent donc être anticipées ou retardées.

Savoie

Aillons-Margériaz

✅ 18 décembre 2021 ❌ 27 mars 2022

Albiez Monrond

✅ 18 décembre 2021 ❌ 20 mars 2022

Arêches Beaufort

✅ 18 décembre 2021 (partielle le 4 décembre) ❌ 18 avril 2022

Aussois

✅ 11 décembre 2021 ❌ 15 avril 2022

Bessans

✅ 18 décembre 2021 (partielle début décembre) ❌ début avril 2022

Bonneval-sur-Arc

✅ 18 décembre 2021 ❌ 29 avril 2022

Brides-les-Bains

✅ 11 décembre 2021 ❌ 15 avril 2022

Champagny-en-Vanoise

✅ 21 décembre 2021 ❌ 25 avril 2022

Courchevel

✅ 4 décembre 2021 ❌ 25 avril 2022

Crest-Voland Cohennoz

✅ 18 décembre 2021 ❌ 10 avril 2022

Flumet Saint-Nicolas-la-Chapelle

✅ 18 décembre 2021 ❌ début avril 2022

La Giettaz

✅ 18 décembre 2021 ❌ 27 mars 2022

La Norma

✅ 18 décembre 2021 ❌ 15 avril 2022

La Plagne

✅ 11 décembre 2021 ❌ 30 avril 2022

La Rosière 1850

✅ 11 décembre 2021 ❌ 24 avril 2022

La Toussuire

✅ 18 décembre 2021 ❌ 15 avril 2022

Le Corbier

✅ 21 décembre 2021 ❌ 17 avril 2022

Les Arcs Bourg-Saint-Maurice

✅ 11 décembre 2021 ❌ 30 avril 2022

Les Contamines-Montjoie

✅ 18 décembre 2021 ❌ 24 avril 2022

Les Karellis

✅ 18 décembre 2021 ❌ 16 avril 2022

Les Menuires

✅ 4 décembre 2021 ❌ 22 avril 2022

Les Saisies

✅ 18 décembre 2021 (partielle le 4 décembre) ❌ 22 avril 2022

Méribel

✅ 4 décembre 2021 ❌ 24 avril 2022

Montchavin La Plagne

✅ 18 décembre 2021 ❌ 23 avril 2022

Notre-Dame-de-Bellecombe

✅ 18 décembre 2021 ❌ 10 avril 2022

Orelle

✅ 4 décembre 2021 ❌ 8 mai 2022

Peisey-Vallandry

✅ 11 décembre 2021 ❌ 30 avril 2022

Pralognan-la-Vanoise

✅ 18 décembre 2021 ❌ 18 avril 2022

Saint-François-Longchamp

✅ 18 décembre 2021 (partielle le 11 décembre) ❌ 18 avril 2022

Saint-Gervais Mont-Blanc

✅ 18 décembre 2021 (partielle le 11 décembre) ❌ 18 avril 2022

Saint-Sorlin-d'Arves

✅ 18 décembre 2021 ❌ 15 avril 2022

Sainte-Foy-Tarentaise

✅ 11 décembre 2021 (partielle le 4 décembre) ❌ 18 avril 2022

Tignes

✅ 27 novembre 2021 ❌ 1er mai 2022

Val Cenis

✅ 12 décembre 2021 ❌ 18 avril 2022

Valloire

✅ 18 décembre 2021 (partielle le 4 décembre) ❌ 17 avril 2022

Val d'Isère

✅ 27 novembre 2021 ❌ 1er mai 2022

Valfréjus ✅ 18 décembre 2021 ❌ 15 avril 2022

Valmeinier

✅ 18 décembre 2021 ❌ 17 avril 2022

Valmorel

✅ 18 décembre 2021 ❌ 18 avril 2022

Val Thorens

✅ 20 novembre 2021 ❌ 8 mai 2022

Découvrez les dates d'ouverture et de fermeture des stations et domaines skiables cet hiver 2021-2022 © Getty

Haute-Savoie

Abondance

✅ 18 décembre 2021 ❌ 24 avril 2022

Avoriaz

✅ 10 décembre 2021 ❌ 24 avril 2022

Chamonix Mont-Blanc

✅ 4 décembre 2021 (ouverture partielle le 20 novembre) ❌ 1er mai 2022

Châtel

✅ 18 décembre 2021 (partielle le 4 décembre) ❌ 24 avril 2022

Combloux

✅ 28 décembre 2021 ❌ 27 mars 2022

Flaine

✅ 10 décembre 2021 ❌ 18 avril 2022

La Chapelle-d'Abondance

✅ 18 décembre 2021 ❌ 27 mars 2022

Le Grand Bornand

✅ 11 décembre 2021 (partielle le 4 décembre) ❌ 18 avril 2022

La Clusaz

✅ 18 décembre 2021 (partielle le 4 décembre) ❌ 1er mai 2022

Le Semnoz

✅ 18 décembre 2021 (partielle le 4 décembre) ❌ mi-avril 2022

Les Carroz

✅ 18 décembre 2021 ❌ 18 avril 2022

Les Gets

✅ 18 décembre 2021 (partielle le 4 décembre) ❌ 10 avril 2022

Les Houches

✅ 11 décembre 2021 ❌ 10 avril 2022

Megève

✅ 18 décembre 2021 (partielle le 11 décembre) ❌ 3 avril 2022

Morillon

✅ 18 décembre 2021 ❌ 18 avril 2022

Morzine

✅ 18 décembre 2021 ❌ 10 avril 2022

Praz-de-Lys Sommand

✅ 18 décembre 2021 ❌ 10 avril 2022

Praz-sur-Arly

✅ 18 décembre 2021 ❌ début avril 2022

Samoëns

✅ 18 décembre 2021 ❌ 18 avril 2022

Sixt-Fer-à-Cheval

✅ 18 décembre 2021 ❌ 6 mars 2022

Thollon-les-Memises

✅ 18 décembre 2021 ❌ 27 mars 2022

Découvrez les dates d'ouverture et de fermeture des stations et domaines skiables cet hiver 2021-2022 © Getty

Isère

Auris-en-Oisans

✅ 11 décembre 2021 (partielle le 4 décembre) ❌ 24 avril 2022

Autrans-Méaudre-en-Vercors

✅ 18 décembre 2021 (partielle le 1er décembre) ❌ 29 mars 2022

Chamrousse

✅ 4 décembre 2021 ❌ 18 avril 2022

Col de Marcieu

✅ 18 décembre 2021 (partielle le 4 décembre) ❌ 7 mars 2022

Corrençon

✅ 18 décembre 2021 (partielle le 4 décembre) ❌ 10 avril 2022

Gresse-en-Vercors

✅ 18 décembre 2021 ❌ 6 mars 2022

Lans-en-Vercors

✅ 28 décembre 2021 (partielle le 1er décembre) ❌ 27 mars 2022

L'Alpe d'Huez

✅ 4 décembre 2021 ❌ 24 avril 2022

L'Alpe du Grand Serre

✅ 19 décembre 2021 ❌ 21 mars 2022

Le Collet-d'Allevard

✅ 18 décembre 2021 ❌ 3 avril 2022

Le Sappey-en-Chartreuse

✅ 18 décembre 2021 ❌ début mars 2022

Les 2 Alpes

✅ 27 novembre 2021 ❌ 24 avril 2022

Les 7 Laux

✅ 18 décembre 2021 ❌ 3 avril 2022

Oz-en-Oisans

✅ 11 décembre 2021 (partielle le 4 décembre) ❌ 22 avril 2022

Saint-Hilaire-du-Touvet

✅ 18 décembre 2021 ❌ début mars 2022

Saint-Pierre-de-Chartreuse

✅ 18 décembre 2021 ❌ début mars 2022

Vaujany

✅ 11 décembre 2021 ❌ 22 avril 2022

Villard-de-Lans

✅ 18 décembre 2021 (partielle le 4 décembre) ❌ 10 avril 2022

Villard-Reculas

✅ 11 décembre 2021 ❌ 24 avril 2022

Découvrez les dates d'ouverture et de fermeture des stations et domaines skiables cet hiver 2021-2022 © Getty

Hautes-Alpes

Abriès-en-Queyras

✅ 18 décembre 2021 ❌ fin mars 2022

Ceillac-en-Queyras

✅ 18 décembre 2021 ❌ fin mars 2022

La Grave-La Meije

✅ 18 décembre 2021 ❌ 1er mai 2022

Les Orres

✅ 11 décembre 2021 ❌ 18 avril 2022

Molines-en-Queyras

✅ 18 décembre 2021 ❌ fin mars 2022

Montgenèvre

✅ 4 décembre 2021 (partielle le 20 novembre) ❌ 18 avril 2022

Orcières-Merlette

✅ 14 décembre 2021 ❌ 19 avril 2022

Pelvoux-Vallouise

✅ 18 décembre 2021 ❌ 27 mars 2022

Puy-Saint-Vincent

✅ 27 novembre 2021 (partielle le 20 novembre) ❌ 18 avril 2022

Réallon

✅ 18 décembre 2021 ❌ fin mars 2022

Risoul

✅ 11 décembre 2021 ❌ 18 avril 2022

Saint-Véran-en-Queyras

✅ 18 décembre 2021 ❌ fin mars 2022

Serre-Chevalier

✅ 11 décembre 2021 (partielle le 4 décembre) ❌ 24 avril 2022

Serre-Eyraud

✅ 18 décembre 2021 ❌ 20 mars 2022

Superdévoluy / La Joue-du-Loup

✅ 11 décembre 2021 ❌ 18 avril 2022

Vars

✅ 11 décembre 2021 ❌ 23 avril 2022

Découvrez les dates d'ouverture et de fermeture des stations et domaines skiables cet hiver 2021-2022 © Getty

Pyrénées

Les Angles

✅ 3 décembre 2021 ❌ 10 avril 2022

La Cambre-d'Aze

✅ 3 décembre 2021 ❌ 3 avril 2022

Capcir

✅ 4 décembre 2021 ❌ 3 avril 2022

Les Cauterets

✅ 3 décembre 2021 ❌ 24 avril 2022

Font-Romeu

✅ 3 décembre 2021 ❌ 3 avril 2022

Formiguères

✅ 4 décembre 2021 ❌ 3 avril 2022

Gourette

✅ 4 décembre 2021 ❌ 3 avril 2022

Grand Tourmalet

✅ 4 décembre 2021 (partielle le 27 novembre) ❌ 3 avril 2022

Luz Ardiden

✅ 4 décembre 2021 ❌ 28 mars 2022

Peyragudes

✅ 4 décembre 2021 ❌ 27 mars 2022

Piau-Engaly

✅ 4 décembre 2021 ❌ 18 avril 2022

La Pierre-Saint-Martin

✅ 4 décembre 2021 ❌ 10 avril 2022

Découvrez les dates d'ouverture et de fermeture des stations et domaines skiables cet hiver 2021-2022 © Getty

Jura

Métabief

✅ 17 décembre 2021 ❌ 13 mars 2022

Montjura

✅ 18 décembre 2021 ❌ 27 mars 2022

Les Rousses

✅ 18 décembre 2021 (partielle le 4 décembre) ❌ 3 avril 2022

Massif central

Chalmazel

✅ 18 décembre 2021 (partielle le 4 décembre) ❌ 13 mars 2022

Le Lioran

✅ 14 décembre 2021 ❌ début avril 2022

Le Mont-Dore

✅ 10 décembre 2021 (partielle le 4 décembre) ❌ début avril 2022

Besse Super-Besse

✅ 10 décembre 2021 ❌ début avril 2022

Vosges

Ballon d'Alsace

✅ 18 décembre 2021 ❌ 13 mars 2022

La Bresse-Hohneck

✅ 10 décembre 2021 ❌ mi-mars 2022

Gérardmer ✅ 3 décembre 2021 ❌ mi-mars 2022

Découvrez les dates d'ouverture et de fermeture des stations et domaines skiables cet hiver 2021-2022 © Getty

Drôme

Col de Rousset

✅ 18 décembre 2021 ❌ 13 mars 2022

Font-d'Urle

✅ 18 décembre 2021 ❌ 13 mars 2022

Alpes-de-Haute-Provence

Chabanon

✅ 18 décembre 2021 ❌ mi-mars mars 2022

Sauze-Super Sauze

✅ 11 décembre 2021 (partielle le 4 décembre) ❌ 3 avril 2022

Val d'Allos

✅ 11 décembre 2021 ❌ 10 avril 2022

Alpes-Maritimes

Auron

✅ 11 décembre 2021 ❌ 18 avril 2022

Isola 2000

✅ 4 décembre 2021 ❌ 18 avril 2022

La Colmiane Valdeblore

✅ 21 décembre 2021 ❌ 22 mars 2022

_____________________________________

Sources : France Montagnes, Ski Info, Skipass, Savoie Mont-Blanc, sites des stations