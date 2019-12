La plupart des stations des Alpes françaises ouvrent comme chaque année lors du début des vacances de Noël, jusqu'à la fin mars ou mi-avril et même début mai pour les plus tardives. Retrouvez ci-dessous les dates indicatives département par département.

Découvrez les dates d'ouverture et de fermeture des domaines skiables dans les Alpes

La plupart des stations alpines ouvrent leur domaine skiable à la mi-décembre et ferment fin mars

Retrouvez ci-dessous les dates d'ouverture ✅ et de fermeture ❌ des domaines skiables en Savoie, Haute-Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Drôme, Alpes-de-Haute-Provence et Alpes-Maritimes. Les dates restent indicatives et soumises aux conditions météorologiques, certaines peuvent donc être anticipées ou retardées.

Savoie

Aillons-Margériaz

✅ 21 décembre 2019 ❌ 29 mars 2020

Albiez Monrond

✅ 21 décembre 2019 ❌ 22 mars 2020

Arêches Beaufort

✅ 21 décembre 2019 ❌ 5 avril 2020

Aussois

✅ 14 décembre 2019 ❌ 17 avril 2020

Bessans

✅ 21 décembre 2019 ❌ 10 avril 2020

Bonneval-sur-Arc

✅ 21 décembre 2019 ❌ 24 avril 2020

Bramans

✅ 21 décembre 2019 ❌ 29 mars 2020

Brides-les-Bains

✅ 13 décembre 2019 ❌ 17 avril 2020

Champagny-en-Vanoise

✅ 21 décembre 2019 ❌ 25 avril 2020

Courchevel

✅ 7 décembre 2019 ❌ 26 avril 2020

Doucy

✅ 21 décembre 2019 ❌ 13 avril 2020

Crest-Voland Cohennoz

✅ 21 décembre 2019 ❌ 13 avril 2020

Flumet Saint-Nicolas-la-Chapelle

✅ 21 décembre 2019 ❌ 5 avril 2020

La Giettaz

✅ 21 décembre 2019 ❌ 29 mars 2020

La Norma

✅ 21 décembre 2019 ❌ 17 avril 2020

La Plagne

✅ 14 décembre 2019 ❌ 25 avril 2020

La Rosière 1850

✅ 14 décembre 2019 ❌ 24 avril 2020

La Tania

✅ 14 décembre 2019 ❌ 19 avril 2020

La Toussuire

✅ 21 décembre 2019 ❌ 17 avril 2020

Le Corbier

✅ 21 décembre 2019 ❌ 17 avril 2020

Les Arcs Bourg-Saint-Maurice

✅ 14 décembre 2019 ❌ 25 avril 2020

Les Contamines-Montjoie

✅ 21 décembre 2019 ❌ 19 avril 2020

Les Karellis

✅ 21 décembre 2019 ❌ 18 avril 2020

Les Menuires

✅ 7 décembre 2019 ❌ 26 avril 2020

Les Saisies

✅ 21 décembre 2019 ❌ 24 avril 2020

Méribel

✅ 7 décembre 2019 ❌ 26 avril 2020

Montchavin La Plagne

✅ 21 décembre 2019 ❌ 25 avril 2020

Notre-Dame-de-Bellecombe

✅ 21 décembre 2019 ❌ 13 avril 2020

Orelle

✅ 30 novembre 2019 ❌ 3 mai 2020

Peisey-Vallandry

✅ 14 décembre 2019 ❌ 25 avril 2020

Pralognan-la-Vanoise

✅ 21 décembre 2019 ❌ 13 avril 2020

Saint-François-Longchamp

✅ 21 décembre 2019 ❌ 18 avril 2020

Saint-Colomban-des-Villards

✅ 21 décembre 2019 ❌ 28 mars 2020

Saint-Gervais Mont-Blanc

✅ 14 décembre 2019 ❌ 13 avril 2020

Saint-Martin-de-Belleville

✅ 14 décembre 2019 ❌ 17 avril 2020

Saint-Sorlin-d'Arves

✅ 21 décembre 2018 ❌ 17 avril 2020

Sainte-Foy-Tarentaise

✅ 14 décembre 2019 ❌ 13 avril 2020

Tignes

✅ 12 octobre 2019 ❌ 3 mai 2020

Val Cenis

✅ 15 décembre 2019 ❌ 17 avril 2020

Val d'Isère

✅ 30 novembre 2019 ❌ 3 mai 2020

Valfréjus

✅ 21 décembre 2019 ❌ 17 avril 2020

Valloire

✅ 7 décembre 2019 ❌ 19 avril 2020

Valmeinier

✅ 21 décembre 2019 ❌ 17 avril 2020

Val Thorens

✅ 23 novembre 2019 ❌ 3 mai 2020

Découvrez les dates d'ouverture et fermeture des domaines skiables dans les Alpes © Getty

Haute-Savoie

Abondance

✅ 21 décembre 2019 ❌ 29 mars 2020

Avoriaz

✅ 13 décembre 2019 ❌ 19 avril 2020

Bellevaux-Hirmentaz

✅ 14 décembre 2018 ❌ 29 mars 2020

Chamonix

✅ 7 décembre 2019 ❌ 3 mai 2020

Châtel

✅ 14 décembre 2019 ❌ 26 avril 2020

Combloux

✅ 21 décembre 2019 ❌ 29 mars 2020

Cordon

✅ 21 décembre 2019 ❌ 22 mars 2020

Flaine

✅ 14 décembre 2019 ❌ 19 avril 2020

La Chapelle-d'Abondance

✅ 21 décembre 2019 ❌ 29 mars 2020

Le Grand Bornand

✅ 14 décembre 2019 ❌ 17 avril 2020

La Clusaz

✅ 14 décembre 2019 ❌ 26 avril 2020

Le Semnoz

✅ 21 décembre 2019 ❌ 12 avril 2020

Les Carroz

✅ 14 décembre 2019 ❌ 19 avril 2020

Les Gets

✅ 14 décembre 2019 ❌ 13 avril 2020

Les Houches

✅ 14 décembre 2019 ❌ 13 avril 2020

Megève

✅ 14 décembre 2019 ❌ 13 avril 2020

Morillon

✅ 14 décembre 2019 ❌ 19 avril 2020

Morzine

✅ 14 décembre 2019 ❌ 13 avril 2020

Praz-de-Lys Sommand

✅ 21 décembre 2019 ❌ 13 avril 2020

Praz-sur-Arly

✅ 21 décembre 2019 ❌ 13 avril 2020

Samoëns

✅ 14 décembre 2019 ❌ 19 avril 2020

Sixt-Fer-à-Cheval

✅ 21 décembre 2019 ❌ 15 mars 2020

Thollon-les-Memises

✅ 21 décembre 2019 ❌ 29 mars 2020

Découvrez les dates d'ouverture et fermeture des domaines skiables dans les Alpes © Getty

Isère

Auris-en-Oisans

✅ 14 décembre 2019 ❌ 17 avril 2020

Autrans-Méaudre-en-Vercors

✅ 21 décembre 2019 ❌ 29 mars 2020

Chamrousse

✅ 7 décembre 2019 ❌ 19 avril 2020

Col de Marcieu

✅ 21 décembre 2019 ❌ 8 mars 2020

Col d'Ornon

✅ 21 décembre 2019 ❌ 8 mars 2020

Col de Porte

✅ 21 décembre 2019 ❌ 29 mars 2020

Corrençon

✅ 21 décembre 2019 ❌ 5 avril 2020

Gresse-en-Vercors

✅ 21 décembre 2019 ❌ 15 mars 2020

Lans-en-Vercors

✅ 21 décembre 2019 ❌ 29 mars 2020

L'Alpe d'Huez

✅ 30 novembre 2019 ❌ 25 avril 2020

L'Alpe du Grand Serre

✅ 21 décembre 2019 ❌ 27 mars 2020

Le Collet-d'Allevard

✅ 21 décembre 2019 ❌ 5 avril 2020

Le Sappey-en-Chartreuse

✅ 21 décembre 2019 ❌ 8 mars 2020

Les 2 Alpes

✅ 30 novembre 2019 ❌ 25 avril 2020

Les 7 Laux

✅ 21 décembre 2019 ❌ 13 avril 2020

Les Coulmes

✅ 21 décembre 2019 ❌ 15 mars 2020

Oz-en-Oisans

✅ 7 décembre 2019 ❌ 24 avril 2020

Saint-Hilaire-du-Touvet

✅ 21 décembre 2019 ❌ 8 mars 2020

Saint-Pierre-de-Chartreuse

✅ 21 décembre 2019 ❌ 8 mars 2020

Vaujany

✅ 7 décembre 2019 ❌ 24 avril 2020

Villard-de-Lans

✅ 21 décembre 2019 ❌ 5 avril 2020

Villard-Reculas

✅ 14 décembre 2019 ❌ 25 avril 2020

Découvrez les dates d'ouverture et fermeture des domaines skiables dans les Alpes © Getty

Hautes-Alpes

Abriès-en-Queyras

✅ 21 décembre 2019 ❌ 29 mars 2020

Aiguilles-en-Queyras

✅ 21 décembre 2019 ❌ 15 mars 2020

Arvieux-en-Queyras

✅ 21 décembre 2019 ❌ 29 mars 2020

Ceillac-en-Queyras

✅ 21 décembre 2019 ❌ 29 mars 2020

La Grave-La Meije

✅ 21 décembre 2019 ❌ 26 avril 2020

Les Orres

✅ 14 décembre 2019 ❌ 19 avril 2020

Molines-en-Queyras

✅ 21 décembre 2019 ❌ 29 mars 2020

Montgenèvre

✅ 5 décembre 2019 ❌ 25 avril 2020

Orcières-Merlette

✅ 14 décembre 2019 ❌ 19 avril 2020

Pelvoux-Vallouise

✅ 21 décembre 2019 ❌ 29 mars 2020

Puy-Saint-Vincent

✅ 14 décembre 2019 ❌ 13 avril 2020

Réallon

✅ 21 décembre 2019 ❌ 29 mars 2020

Risoul

✅ 14 décembre 2019 ❌ 19 avril 2020

Ristolas-en-Queyras

✅ 21 décembre 2019 ❌ 15 mars 2020

Saint-Véran-en-Queyras

✅ 21 décembre 2019 ❌ 29 mars 2020

Serre-Chevalier

✅ 14 décembre 2019 ❌ 19 avril 2020

Serre-Eyraud

✅ 21 décembre 2019 ❌ 22 mars 2020

Superdévoluy / La Joue-du-Loup

✅ 14 décembre 2019 ❌ 13 avril 2020

Vars

✅ 14 décembre 2019 ❌ 19 avril 2020

Découvrez les dates d'ouverture et fermeture des domaines skiables dans les Alpes © Getty

Drôme

Col de Rousset

✅ 21 décembre 2019 ❌ 15 mars 2020

Font-d'Urle

✅ 21 décembre 2019 ❌ 15 mars 2020

Alpes-de-Haute-Provence

Chabanon

✅ 21 décembre 2019 ❌ 29 mars 2020

Sauze-Super Sauze

✅ 114 décembre 2019 ❌ 5 avril 2020

Val d'Allos

✅ 14 décembre 2019 ❌ 13 avril 2020

Alpes-Maritimes

Auron

✅ 30 novembre 2019 ❌ 19 avril 2020

Isola 2000

✅ 30 novembre 2019 ❌ 19 avril 2020

La Colmiane Valdeblore

✅ 21 décembre 2019 ❌ 22 mars 2020

_____________________________________

Sources : France Montagnes, Ski Info