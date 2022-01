Décryptage : que faire face à un animal échoué sur une plage landaise ?

Que faire si, en se baladant sur la plage, on tombe sur un phoque, une tortue ou un dauphin échoué ? Il y a quelques bons réflexes à avoir. Ce dimanche matin, à Biscarrosse, Mathieu, un artisan d'art qui ramasse du bois flotté pour ses luminaires est tombé sur un phoque. "J'ai vu les chiens avoir une réaction bizarre et c'est là que je me suis rendu compte que c'était un phoque", raconte Mathieu.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"J'ai pris l'initiative d'appeler les pompiers. Ils m'ont rappelé en ayant eu un vétérinaire qui a dit que le phoque était surement en bonne santé, juste en train de se reposer, qu'il fallait donc le laisser là tranquille", poursuit le Biscarrossais. Pour les prochains promeneurs, il décide de laisser un message à quelques mètres du phoque.

"Je me repose. Laissez moi SVP. Pompiers OK. Merci", écrit Mathieu dans le sable près du phoque. - MC_Wooden_Art

A-t-il eu de bons réflexes ?

Mathieu a presque tout fait correctement. Il pourrait lui être reproché de se balader sur la plage sans tenir son chien en laisse. Même si ici ses chiens sont restés à distances et calme, 80% des phoques qui sont récupérés par le centre de soin de l'Aquarium de Biarritz portent des traces de morsure de chien.

Outre le fait de tenir son chien en laisse, l'autre bon réflexe, c'est de ne pas s'approcher de l'animal et surtout, de ne pas le toucher. Parce que même si ce sont, la plupart du temps, de jeunes phoques qui ont été emportés par les tempêtes depuis leurs colonies en Bretagne, ils peuvent être dangereux souligne le responsable du centre de soin des phoques de l'aquarium de Biarritz : " un petit phoque, c'est mignon avec les yeux noir et tout. Mais il y a un risque sanitaire important notamment pour les chiens. Parce que le phoque peut être porteur de la maladie de Carré et de bien d'autres maladies qui peuvent être transmissibles à l'homme", explique Olivier Briard. "En plus, si jamais vous vous faites mordre par un jeune phoque, quand il mord en général, il secoue la tête tout de suite. Donc cela peut faire de graves blessures". Et c'est déjà arrivé.

En résumé

On tient son chien en laisse. Si on trouve un phoque, mais ça peut être un dauphin ou une tortue, on ne s'approche pas. On appelle soit l'aquarium de Biarritz (05 59 22 75 40) soit l'observatoire Pelagis de la Rochelle (05 46 44 99 10) soit tout simplement le 17, le 18 ou les mairies. Tous ces services travaillent ensemble et sont habitués à ce type de demande. Le mieux, c'est de faire une photo de l'animal pour la transmettre aux spécialistes. Cela leur permettra de savoir s'il faut venir aider l'animal ou s'il fait juste une pause avant de reprendre sa route. Car la plage, c'est aussi chez lui.