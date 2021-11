Défi 0 déchet : une famille s’est lancée à Poilly-sur-Tholon

La famille Papin habite dans l’Yonne depuis un peu plus de trois ans, et déjà quand elle est arrivée, elle essayait de réduire ses déchets. Puis avec le défi 0 déchet, la famille est passée à l’étape supérieure.

Un défi difficile à relever

Réduire ses déchets, ce n’est pas facile et ça se fait pas à pas du jour au lendemain, explique Vanessa Papin. « A l’origine on voulait simplement réduire nos déchets plastiques et cartons. On s’est rendu compte qu’on en consommait beaucoup pendant nos courses » confie-t-elle.

Puis, le prix de la lessive a sérieusement commencer à peser dans le pote-monnaie. « C’est là que j’ai commencé à faire ma propre lessive » poursuit-elle.

Mais ce défi, il n’est pas facile à relever. « Il faut sans cesse y penser. On vit dans une société de consommation, forcément, de l’emballage il y en a partout. Et nos déchets ne sont pas seulement nos emballages, ils sont aussi dans nos smartphones. Il est difficile d’atteindre le zéro déchet, mais on peut essayer » conclut-elle.

Le zéro déchet, partout dans la maison

Chez les Papin, on réduit ses déchets partout dans la maison Copier

Réduire ses déchets ce n’est pas forcément que dans la cuisine ou la salle de bain que cela se passe. Dans la chambre du petit Liam, quatre ans, on réduit. « Tout le linge dans l’armoire de notre fils, c’est de l’occasion. Ses vêtements, sous-vêtements, tout » décrit Vanessa.

Et même ses jouets. « On les achète d’occasion sur internet, et en plus cela a un avantage : c’est beaucoup moins cher que le neuf » conclut-elle.

Et même si la famille le confie volontiers, réduire ses déchets c’est vraiment difficile, elle a réussi à passer de 30 kilos de déchets par mois à 9 aujourd’hui.