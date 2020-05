"Défi Piles Ecoles " : un million de piles récoltées par des petits Parisiens en 4 mois

Un million de piles ont été récoltées par les 30.000 élèves de 116 écoles primaires parisiennes qui ont participé au Défi Piles Ecoles de novembre 2019 à février 2020. Ce concours, organisé par les éco-organismes Corepile et Screlec avait pour but de sensibiliser les enfants et leur famille au tri.

Les enfants ont récolté 22 tonnes de piles et batteries usagées

Le bilan, qui vient d'être publié, du "Défi Piles Ecoles" lancé à Paris de fin novembre 2019 à fin février 2020 par les éco-organismes Corepile et Screlec est plutôt positif.

En quatre mois, un million de piles et de batteries usagées ont été récoltées par les 30.000 élèves des 116 écoles primaires (un tiers des écoles primaires parisiennes) inscrites au concours.

Pour participer, les enfants devaient chercher dans leurs tiroirs, leurs jouets et autres objets du quotidien et ramener leurs vieilles piles et leurs vieilles batteries à l'école.

Le million de piles et batteries récupérées pèse 22 tonnes. Avec toutes ces piles collectées par les petits Parisiens, il sera possible de créer par exemple 2,3 millions de clés de boîtes aux lettres ou 34.500 boules de pétanque.

Recycler les piles est utile pour la planète

Les piles et les batteries peuvent contenir des matières qui peuvent présenter un risque pour la santé et l’environnement si elles sont jetées dans les ordures ménagères, indique Screlec.

À contrario, leur recyclage en fin de vie permet d’extraire et de valoriser près de 80 % des matières qui les composent. On y trouve notamment de l’acier, du zinc, du manganèse, du lithium, du nickel, du cobalt qu’il est possible de récupérer et d’utiliser dans l’industrie en limitant le recours à des matières premières issues de l’extraction minière, ajoute l'éco-organisme.

Trois écoles récompensées

Qui dit concours dit gagnants. Le tirage au sort des écoles ayant atteint l’objectif fixé à 1 kg de piles et petites batteries usagées collectées par élève a désigné trois grands vainqueurs.

Les enfants de l'école élémentaire Armand Carrel (19e arrondissement), de l'école élémentaire Charenton (12e arrondissement), et de l'école élémentaire Cherbourg (15e arrondissement) recevront prochainement leur récompense qui leur permettra d'avoir accès à des événements culturels de leur choix.

Les Parisiens ne trient pas assez les piles et batteries usagées

Le Défi Piles Écoles visait à encourager les jeunes, grands consommateurs de piles et leur entourage au déstockage des piles et batteries usagées qui dorment dans leur logement mais aussi à identifier les points de collecte à proximité des écoles ou de leur domicile, et au recyclage.

Jusqu'à présent, seuls 70 % des habitants de la région parisienne trient les piles et les petites batteries usagées contre 83 % dans le reste de la France. La filière de recyclage des piles et batteries veut sensibiliser les adultes en faisant appel aux jeunes générations.

Cette initiative, soutenue par le ministère de la Transition écologique et solidaire, le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, l’Académie de Paris et la Mairie de Paris, vise à améliorer les performances de collecte de Paris.

Le saviez-vous ?