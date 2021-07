Déficit de l’ONF, la forêt corse en danger

Le conseil d'administration de l'ONF, s'annonce houleux ce vendredi. Le contrat d'objectif et de performance du ministère de l'Agriculture prévoit la suppression d'environ 500 postes d'ici 2025, tout en réclamant une augmentation de contribution des communes forestières au financement de l'office.

Le conseil d'administration prévu ce vendredi à l'Office Nationale des Forêts (ONF) sera sans doute agité. En effet la fédération nationale des communes forestières est vent debout face au contrat d'objectif et de performance du ministère de l'Agriculture. Un contrat qui prévoit la suppression d'environ 500 postes d'ici 2025 tout en réclamant une augmentation importante - près de 30 millions d’euros en 3 ans - de la contribution des communes forestières au financement de l'office, elle est aujourd'hui de 2 euros par hectare.

Enjeu économique et écologique pour l'île

Une situation inacceptable pour les communes forestières de Corse, propriétaires de 100 000 hectares, alors que la forêt est menacée. "L'ONF est essentiel pour entretenir et gérer dynamiquement nos forêts à la fois dans une perspective écologique et économique", précise le président de l'association des communes forestières de Haute-Corse et maire de Sant'Andria di u Boziu, Frédéric Orsini.

D'autant plus selon l'élu "si l'on veut relancer la filière bois en Corse et préserver ces outils de lutte contre le changement climatique, alors même qu'il les menace".

