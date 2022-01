Déjà deux lynx victimes de collisions depuis début 2022 en Franche-Comté

Le début d'année 2022 a été meurtrier en Franche-Comté pour le lynx, espèce protégée et menacée d'extinction. Le mardi 4 janvier, un jeune lynx est mort percuté par une voiture sur le secteur de Moirans-en-Montagne dans le Jura. Dimanche 9 janvier, un lynx au comportement inhabituel a été vu et photographié à La-Cluse-et-Mijoux près de Pontarlier dans le Doubs, tout près de la RN 57 et des voitures. Selon l'association de sauvegarde de la faune sauvage Athénas, cet animal est en fait blessé après avoir été victime lui aussi d'une collision. "On tente de le retrouver pour lui porter secours" indique le directeur du centre Athénas, Gilles Moyne.

Les chocs routiers sont la principale cause de mortalité de cette espèce en danger d'extinction, suivis par le braconnage. En 2021, 13 lynx ont été tués sur les routes de Franche-Comté, et sur le secteur de Moirans-en-Montagne, théâtre de la collision du 4 janvier, "sur un tronçon de moins de 5 km, au moins 6 lynx sont déjà morts" rappelle le centre Athénas.

Une signalisation spécifique dans les zones à risque de collision?

L'association appelle les conducteurs à ralentir, elle remet aussi sur le tapis aussi sa proposition aux collectivités et aux gestionnaires d'infrastructures routières de mettre en place une signalétique spécifique pour alerter les automobilistes dans les zones les plus à risque: "Moirans-en-Montagne, La-Cluse-et-Mijoux, et le secteur de Morbier-Les Rousses" détaille Gilles Moyne, "là où des routes importantes traversent transversalement le massif".

Le directeur du centre Athénas déplore que depuis 7 ans, ces demandes soient restées lettre morte: "on nous dit que c'est trop cher, qu'on ne sait pas si ça va servir à quelque chose, pourtant en Espagne des signalétiques de ce type ont été installées pour protéger le lynx ibérique, et elles ont eu un effet significatif". Le massif du Jura accueille les deux tiers des 150 lynx recensés en France.