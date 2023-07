Déjà plus de 20.000 arbres à la ferme Deparis d'Escarmain et encore plus de 3.000 à venir

Madeline et Hubert Deparis pratiquent l'agroforesterie et le sylvopastoralisme pour leur élevage porcin et bovin d'Escarmain

Depuis 2019, ils ont planté plus de 20.000 arbres sur leur exploitation en polyculture et élevage, soit un arbre tous les 6 mètres sur leurs 38 hectares. Une partie de ces arbres en agroforesterie sera vendue à maturité dans des dizaines d'années, et l'autre est utilisée en sylvopastoralisme pour les porcs et les bovins.

Au début ils sont passés pour des "extraterrestres" auprès du voisinage se souvient Madeline, car ces pratiques sont très peu répandues dans la région, et pourtant la ferme se porte très bien, le couple doit même refuser des clients.

Un sol "auto fertile", des arbres brise vent, parasols

Car ici l'arbre est au centre du système de culture, il permet d'améliorer la qualité du sol avec son système racinaire, les animaux auxiliaires de culture qu'il apporte, résultat "un sol auto fertile" assure Hubert et donc pas besoin de produits phytosanitaires de quoi faire des économies explique l'éleveur.

Des arbres fourragers, une dizaine d'espèces locales, du charme au frêne en passant par le hêtre, qui sont aussi de véritables restaurants pour les troupeaux qui varient les plaisirs en fonction des saisons avec les fleurs ou les feuilles.

Et puis les haies servent de brise-vent et puis de grands parasols l'été pour les bêtes qui viennent se mettre à l'ombre et profiter aussi de la fraîcheur "avec l'évapotranspiration des arbres, ça permet d'avoir une ambiance beaucoup plus acceptable pour les animaux qui sont en plein air toute l'année" explique Hubert.

Lutte contre l'érosion des sols

Une exploitation arborée qui permet aussi au couple de lutter contre l'érosion des sols qui pollue les cours d'eau avec des sédiments et endommage les communes avec des coulées de boues, car grâce à toute cette façon de cultiver, sans labour non plus, l'eau reste sur les terres, et si elle coule "elle est claire, elle n'est pas chargée en terre donc ça a un intérêt pour tout le monde".

Pour aller encore plus loin dans leur démarche les Deparis vont planter encore plus de 3000 arbres cet automne, grâce au partenariat entre WPD, la société qui va installer 5 éoliennes à Saulzoir, le syndicat des eaux et les planteurs volontaires . Plus de 10 000 arbres plantés en 4 ans pour lutter contre l'érosion du sol.

Le couple sera accompagné pendant cinq ans par les planteurs volontaires pour le suivi de leur haie. Des planteurs volontaires qui ont déjà installé plus de 250.000 arbres chez les agriculteurs de la région en 10 ans.