Déjà un millier d'hectares brûlés dans les Landes, un record depuis 20 ans

Déjà un millier d'hectares ont brûlé dans le département des Landes depuis le début de l'année. Il faut remonter à 2003 pour retrouver une surface comparable, année également marquée par une grande sécheresse et des températures élevées.

Déjà un millier d'hectares ont brûlé à ce jour depuis le début de cette année dans les Landes en raison de conditions climatiques exceptionnelles. Il faut remonter à 2003, il y a près de 20 ans, pour retrouver un chiffre comparable.

Ce sont précisément 1.023 hectares qui sont déjà partis en fumée dans le département selon un bilan provisoire établi ce mardi par les pompiers. Le millier d'hectares avait été dépassé en 2017, mais les données comprenaient principalement un seul gros incendie ayant ravagé un terrain militaire.

Conditions comparables à l'année 2003

Avant cela, il faut remonter à 2003, année de canicule historique et de grande sécheresse, pour avoir un niveau comparable : 1.200 hectares avaient brûlé cette année là dans les Landes, avec environ 400 départs de feux.

À ce jour, une centaine d'incendies sont comptabilisés seulement dans le département.

à lire aussi Feux de forêt : émissions records de carbone liées aux incendies en France

Une année qui s'annonce donc d'ores et déjà exceptionnelle et qui réunit les mêmes conditions qu'en 2003 : sécheresse importante, températures élevées, vents forts et peu d'humidité.

Le record absolu dans les Landes depuis qu'on enregistre ces données reste l'année 1990 , avec plus de 2.000 hectares brûlés et près de 900 départs de feu. Là aussi, une année particulièrement sèche.

Des conditions climatiques qui font la différence, avec des feux qui brûlent beaucoup plus de surface et plus vite.