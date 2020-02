Déjà un millier de cigognes observées dans la vallée du Rhône : "C'est tout à fait normal", assure la LPO

Les cigognes ont débuté leur migration et des centaines d'entre elles ont déjà été observées au-dessus de la Drôme. Mais leur migration n'est pas plus précoce que d'habitude et n'a rien à voir avec la douceur, assure la Ligue pour la protection des oiseaux.

Drôme, France

Les cigognes migrent-elles plus tôt que d'habitude cette année ? De nombreux auditeurs de France Bleu Drôme Ardèche nous ont envoyé leurs photos de ces gros oiseaux de passage au-dessus de leur tête dans la vallée du Rhône.

Et parmi eux, certains se demandent si cette migration en hiver n'est pas due aux températures particulièrement douces des derniers jours. Et bien non, "c'est tout à fait normal", répond Rémi Métais, ornithologue à la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de la Drôme.

"Chaque année un peu la même chose : les oiseaux remontent d'Afrique pour nicher en Europe parce que la chaleur arrive mais des oiseaux comme les oies cendrées migrent encore plus tôt que les cigognes, parfois dès fin décembre. Et on a au contraire des oiseaux qui n'arriveront chez nous qu'autour de la mi-mai. Donc c'est vraiment une phénologie qui est différente en fonction de l'exigence de l'espèce", détaille Rémi Métais.

Un millier de cigognes déjà observées dans la Drôme

"Les cigognes blanches remontent en vallée du Rhône dès début janvier et la migration va s'étaler jusqu'à avril, rappelle-t-il, même si le pic de migrations se situe "entre la dernière quinzaine de février et la première quinzaine de mars". Un millier de cigognes ont déjà été observées dans la Drôme, d'après la base de données participative de la LPO. Mais on est encore bien loin de l'année dernière où près de 9 500 cigognes ont été recensées sur l'ensemble de la période de migration.