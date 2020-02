Démantèlement de Fessenheim : où en est-on à Brennilis en Bretagne ?

C'est un gros événement pour la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin). Le premier réacteur s'est éteint samedi. Le second devrait suivre d'ici le mois de juin prochain. EDF, son exploitant, assure que le démantèlement de la centrale devrait prendre 20 ans et se terminer d'ici 2040.

En Bretagne, à Brennilis (Finistère), la centrale nucléaire est à l'arrêt depuis 1985. Le chantier de démantèlement est toujours en cours et arrive à sa 35e année. Selon la Commission d'information locale de Brennilis (CLI), les travaux devraient durer au moins jusque 2039, soit plus de 54 ans. En 2017, une mission d'information présidée par le député Julien Aubert avançait un un coût final plus de 20 fois supérieur au budget prévisionnel.

Démanteler Fessenheim en 20 ans : est-ce réalisable ?

"Je pense que plus les démantèlements auront lieu dans ce pays, plus on va gagner en efficacité. Les protocoles éprouvés par d'autres vont s'affiner", affirme Armelle Huruguen, la présidente de la CLI de Brennilis. Selon l'élue, le fait que les deux centrales n'utilisent pas les mêmes technologies justifie la différence de temporalité. La centrale de Brennilis était équipée d'un réacteur à eau lourde, "un système unique en son genre" qui justifie la durée des travaux, "car il n'y pas de cas sur lequel prendre exemple".

La conseillère départementale affirme qu'en terme de transparence et d'information, le travail de la CLI est scruté de près au niveau national. L'expérience de Brennilis devrait beaucoup apporter au démantèlement de Fessenheim : "ce que l'on fait ici, dans le Finistère, est regardé très précisément pour que les choses se passent au mieux ailleurs".

"Je suis plutôt perplexe", contredit Michel Marzin, ancien employé de la centrale pendant 28 ans. Selon lui, il y a des problèmes communs aux deux centrales qui allongent la durée des travaux : "On n'a pas encore créé d'endroits où déposer les résidus nucléaires. À Brennilis, nous sommes très en retard par rapport à ce qu'on veut faire. Fessenheim va buter sur le même problème. Où met-on les combustibles ?", s'interroge-t-il.

De même, il reproche le fait que les travaux seraient délégués à des entreprises, "pas assez outillées ou qui travaillent à l'économie". Or, il prévient : "dans le nucléaire, on ne fait pas d'économies. Soit on fait le travail sérieusement, soit ça coûte cher et ça dure longtemps".