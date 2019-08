Démission de Nicolas Hulot : un an après, les Français de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux

Le 28 août 2018 Nicolas Hulot démissionnait du ministère de la Transition écologique en dénonçant la politique des "petits pas", insuffisante selon lui pour faire face à l’urgence climatique. Un enjeu dont les Français se préoccupent de plus en plus selon les études d'opinion et associations.

Il n'avait prévenu personne de sa décision, espérant provoquer un sursaut. Le 28 août 2018, Nicolas Hulot annonçait qu'il quittait le gouvernement en direct à la radio, appelant à un "changement de paradigme" pour faire face au "pire défi que l’humanité a jamais rencontré." A-t-il été entendu ? Les Français se sentent-ils, de façon générale, de plus en plus concernés par les enjeux écologiques ?

Oui, à en croire les enquêtes réalisées par différents instituts de sondages. "Il y a eu un effet Hulot" explique Mathieu Gallard, directeur d'études chez Ipsos. La proportion de sondés se disant préoccupés par les questions environnementales a "fortement augmenté" depuis l'été 2018. Les menaces sur l’environnement et le réchauffement climatique sont aujourd'hui en tête des préoccupations des Français, juste derrière la pauvreté et les inégalités sociales.

"Auparavant, l'écologie était reléguée derrière les questions économiques, c'est de moins en moins le cas" confirme Céline Bracq, co-fondatrice et DG d'Odoxa. "Six Français sur dix (62%) pensent désormais que les politiques d’environnement doivent être poursuivies car celles-ci ne sont pas incompatibles avec la croissance et l’emploi… Il y a quatre ans, une majorité de Français pensait l’inverse", peut-on lire dans une enquête publiée par l'institut le 6 juin, dix jours après la troisième place des écologistes aux élections européennes. Depuis 2015, l'image des écologistes s'est considérablement améliorée relève l'institut de sondages. 63% des personnes interrogées les jugent plus "courageux" (+17 points depuis avril 2015), 66% plus "sympathiques" (+20 points) et plus d'un sur d'eux (54%) plus "compétents" et "crédibles" qu’auparavant. Hormis les taxes sur l’automobile (rejetées par les trois-quarts des Français), plus de deux tiers des citoyens (69%) soutiennent les mesures phares prônées par les écologistes.

Une tendance déjà perceptible dans les enquêtes effectuées en 2017 par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). 39% des personnes interrogées se déclaraient "très sensible" à l’environnement et une forte majorité (60%) se disait convaincue de la nécessité de changer les habitudes quotidiennes pour lutter contre le réchauffement climatique.

Les écologistes plus visibles et plus entendus

Canicule, sécheresse, incendies spectaculaires au Groenland, en Sibérie et en Amazonie, rapports alarmants des scientifiques et experts du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) : la médiatisation croissante des conséquences du réchauffement climatique a contribué à légitimer le discours écologiste. En outre, "la protection de l'environnement est désormais une thématique embrassée par l'ensemble des partis politiques, même si elle reste plutôt de gauche" observe la spécialiste des sondages Céline Bracq, "et elle est aussi beaucoup travaillée à l'école."

Dans les établissements scolaires, les médias, sur les réseaux sociaux, dans les entreprises... "le discours écologiste est devenu quasi incontournable" analyse Sophie Dubuisson-Quellier, sociologue et directrice de recherche au CNRS. "L'irruption d'internet à la fin des années 90 puis des réseaux sociaux dans les années 2010, a permis à des collectifs de se constituer, de se mobiliser rapidement. Ils peuvent aussi donner davantage de visibilité à leurs initiatives ou à leurs solutions pour agir individuellement, consommer différemment ou réduire ses déchets par exemple."

S'il est compliqué de mesurer son influence sur les modes de vie, "ce discours est présent dans de multiples espaces, portés sous des formes différentes et il cible de plus en plus précisément des publics variés". Encouragés à se saisir de ces questions, les jeunes notamment n'hésitent plus à s'adresser directement à leurs aînés ou aux dirigeants économiques à l'image de Greta Thunberg devenue en quelques mois l'icône de la lutte contre le réchauffement climatique. "On sent qu’il y a une légitimité qui s'installe chez ces jeunes qui s'adressent aux moins jeunes" et les placent devant leurs responsabilités, et "c'est nouveau" note la sociologue.

"Plus de gens prêts à s'engager dans des opérations de désobéissance civile"

Si les moins de 50 ans, et plus encore les moins de 35 ans, urbains, diplômés et CSP + (cadres et professions intellectuelles supérieures) sont les plus préoccupés par ces enjeux, "on constate que les populations rurales, périurbaines, plutôt de droite, sont de plus en plus soucieuses de l'environnement", rapporte Mathieu Gallard, directeur d'études chez Ipsos. Néanmoins leur priorité reste le pouvoir d'achat : d'après Odoxa, 58% pensent que la question de la politique environnementale en temps de crise n'est pas incompatible avec la croissance et l’emploi contre 70% des CSP +. "Les catégories populaires ont une conscience écologique mais leur dépendance économique à des modes consommation, comme l'automobile, les rend moins mobiles" résume Sophie Dubuisson-Quellier, "il est plus compliqué pour elles de répondre à la nécessité de changer de mode de consommation."

Chez Greenpeace, cette évolution se traduit par l'arrivée de nouveaux bénévoles aux profils différents des militants traditionnels. "Depuis un peu plus d'un an, il y a de plus en plus de personnes dans les réunions mensuelles de nos groupes locaux, et pas seulement à Paris ou Lyon mais aussi dans des villes moyennes où c'était moins habituel", se réjouit Jean-François Julliard, directeur général de l'association. "Nous avons récemment créé des collectifs au Mans, à Reims ou encore Amiens, on voit des gens qui n'ont jamais milité et sont prêts à s’engager dans des opérations de désobéissance civile, motivés par le sentiment qu'on n'a plus le temps et que nos dirigeants politiques ne font pas assez." En avril, 2.000 personnes ont ainsi répondu à l'appel de Greenpeace, Les Amis de la Terre et ANV-COP21 à bloquer les entrées des sièges de plusieurs entreprises à la Défense à Paris.

Initiatives citoyennes

Les initiatives de ce type, très médiatisées, se multiplient. Depuis février, une centaine de portraits d'Emmanuel Macron ont été décrochés en mairie pour dénoncer "la politique climaticide" du président de la République selon les mouvements alternatifs et écologistes ANV COP 21, Alternatiba et Bizi à l’origine de l'initiative. "L'Affaire du siècle", la pétition lancée en décembre avec le soutien de dizaines de personnalités pour forcer l'État français à agir, a été signée par près de deux millions de personnes en cinq jours. Ces dernières semaines, ils sont des centaines à s'être mobilisés pour soutenir le maire de Langouët (Ille-et-Vilaine), auteur d'un arrêté interdisant l'utilisation des pesticides sur sa commune à moins de 150 mètres des habitations et des bâtiments professionnels.

Quant aux marches citoyennes pour le climat, elles ont réuni des dizaines de milliers de personnes depuis un an. "Les gens ont acquis la conviction que les pratiques individuelles vertueuses - faire attention à ce qu'on mange, la façon dont on se déplace... - ne suffisent pas si on n'agit pas sur les normes sociales, politiques..." selon Jean-François Julliard de Greenpeace, "et ils basculent vers l'engagement collectif". Deux nouvelles marches sont prévues les 20 et 21 septembre à Paris.