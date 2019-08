Démolition du barrage de Vezins : Que deviendront les 83.000 tonnes de béton ?

Vezins, Isigny-le-Buat, France

Que faire des 83.000 tonnes de béton et de métaux du barrage de Vezins, en cours de démolition? L'entreprise qui le démantèle, prévoit d'installer deux plateformes de concassage sur place pour broyer, trier et stocker cet énorme quantité de béton in situ, en vue de la réutiliser plus tard pour d'éventuels futurs aménagements de la vallée. Les 3500 tonnes de métaux retirés pourront eux être valorisés.

Une consultation du public est lancée dans les mairies concernées, Saint-Laurent de Terregatte et Isigny-le-Buat, du vendredi 30 août au vendredi 27 septembre, afin que les habitants puissent consulter le dossier de demande d'installation de l'entreprise Charier et faire des observations sur ce concassage et ce stockage sur place. C'est la procédure normale avant que le préfet prenne une décision.

Près d'un tiers du barrage a déjà disparu, la partie située coté Saint-Laurent-de-Terregatte. © Radio France - Lucie THUILLET

Eviter le balai des camions

Stocker ces résidus de béton sur place permettra d'éviter la circulation de 2760 semi-remorques, indique dans son dossier Charier TP qui doit s'occuper du concassage.

Ca va éviter une gêne énorme pour le territoire car les norias de camion, imaginez ce que ça pourrait donner sur nos petites routes. Erick Goupil, le maire d'Isigny-le-Buat.

L'entreprise prévoit d'équiper les plateformes d'un système d'aspiration. Il y aura également un contrôle des retombées de poussières dans trois zones en périphérie du chantier ainsi qu'une surveillance des émissions sonores, indique le dossier qui est consultable en ligne sur le site de la prefecture de la Manche.