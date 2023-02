Démolition du Signal à Soulac : comment l'immeuble est devenu un symbole de l'érosion du littoral

La destruction de l'immeuble Le Signal construit dans les années 60 à Soulac-sur-Mer commence ce lundi 6 février à 9h30 va durer quatre à cinq semaines, sans explosifs, mais à coups de bulldozers. L'immeuble résidentiel de quatre étages et de 78 appartements est sur une dune peu à peu grignotée par l’océan Atlantique . L'immeuble est vide depuis près de 10 ans, la préfecture a ordonné aux habitants de quitter les lieux en janvier 2014 . La tempête Xynthia avait fini par le pousser à 20 mètres des vagues.

À Soulac-sur-Mer, au fil des années, Le Signal est devenu un symbole, à tel point que, quand, venue des Deux-Sèvres, Laurine Corler, jeune libraire, s'est installée à la librairie de l'Oncle Tome, tout le monde lui a dit d'enquêter : "On m'a dit, tu vas voir, là-bas, il y a un immeuble qui est vide, qui va être détruit, dont on entend parler. Il faut que tu te renseignes pour pouvoir renseigner les clients, les voyageurs, les gens de passage. Il faut que tu ailles le voir !". La trentenaire sourit : "C'est quand même quelque chose, et quand mes amis, ma famille viennent me visiter, on va voir Le Signal avant qu'il soit détruit. C'est un peu comme un emblème de la nature qui reprend le pas sur une construction qui n'aurait peut-être pas dû être créée à cet endroit."

"Ce qu'on veut, nous, c'est avoir un beau front de mer"

Le front de mer sera bientôt libéré de toute construction © Radio France - Laëtitia Heuveline

Les engins de chantier sont déjà là, les travaux préparatoires ont commencé et à sa porte, Roland regarde machinalement en direction de l'immeuble : "Tel qu'il est actuellement, ce n'est pas très beau, c'est bien qu'il s'en aille, son histoire a duré un peu trop longtemps, depuis qu'il n'est plus habité." Presque dix ans que plus personne n'habite au Signal, presque dix ans que Marie entend les mêmes débats dans son bureau de tabac : "Il était bien cet immeuble", tente Catherine. "Non, c'est moche, rétorque Catherine. C'était à la mode y a 20 ans, mais en fait, là, ce qu'on veut, nous, c'est avoir un beau front de mer avec les vieilles soulacaises, c'est ça qui est beau." Et certains lui auraient bien imaginé un autre avenir, une reconversion en hôtel ou en spa.

Mais l'immeuble sera démoli parce que toujours plus proche de l'eau. À 200 mètres de l'océan à la fin des années 60, il était à moins de 20 mètres des vagues, 50 ans plus tard, quand l'évacuation a été décidée. Et après plusieurs années de lutte, les copropriétaires ont été indemnisés à hauteur de 70% de la valeur estimée de leurs appartements . Quatre ans après avoir été évacué de l'immeuble qui menace de s'effondrer dans l'océan Atlantique, les députés ont voté en faveur d'une enveloppe de sept millions d'euros. Les 75 copropriétaires avaient mené, en vain, une longue bataille judiciaire pour tenter d'obtenir de l'État des réparations financières.

