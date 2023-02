Démolition du Signal à Soulac : "La fin d'une saga douloureuse", pour la députée de Gironde Sophie Panonacle

C'est ce lundi que débute officiellement la destruction de l'immeuble Le Signal, à Soulac-sur-Mer, dans le Médoc. Cet immeuble girondin, construit en 1967 à 200 mètres de l'océan, et qui se trouve aujourd'hui à 20 mètres du trait de côte, est devenu depuis une dizaine d'années le symbole de l'érosion côtière . Invitée de France Bleu Gironde ce lundi, la députée (Renaissance) de la Gironde Sophie Panonacle, également présidente du Conseil national de la mer et des littoraux parle de "la fin d'une saga douloureuse".

ⓘ Publicité

Le Signal, dit-elle, représente "une situation très particulière, avec un traitement financier particulier, qui ne se reproduira plus". Expulsés en janvier 2014, les propriétaires des appartements n'avaient été indemnisés qu'à partir de novembre 2020.

Plus de 50% du littoral girondin menacé par l'érosion

Mais, au-delà de l'immeuble médocain, Sophie Panonacle souhaite "poursuivre notre travail et construire un cadre pour lutter contre l'érosion côtière qui ne fait que s'aggraver". Un rapport du Cerema, un organisme d'État, indiquait en 2018 que plus de la moitié de la côte girondine pourrait être touchée d'une manière ou d'une autre par l'érosion du trait de côte. Par ailleurs, "126 communes françaises sur 864" ont commencé une cartographie de l'érosion de leur littoral, dont huit en Gironde, précise la députée.

Elle appelle à "protéger", citant par exemple Lacanau qui refait sa digue , et à "relocaliser", même si "ça pourra prendre 20 ou 30 ans". Pour cela, sur l'enjeu du financement et de l'aide aux communes littorales, Sophie Panonacle explique qu'elle a proposé une taxe, "relativement indolore" de 0,01% sur les droits de mutation, au nouveau Comité national du trait de côte. Cet organisme rendra ses propositions de financement dans un an. "Nous n'avons plus le choix, nous devons aboutir très rapidement sur une proposition concrète de financement pérenne", souligne la députée.