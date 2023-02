Démolition du Signal à Soulac-sur-Mer : ces autres villes de Gironde menacées par l'océan

Menacé par la montée des eaux, à tel point que les habitants avaient dû évacuer le bâtiment depuis 2014, l'immeuble Le Signal a commencé à être démoli en ce début du mois de février 2023. L'histoire terrible de ce bâtiment construit dans les années 60 à Soulac-sur-Mer en a fait un symbole de l'érosion côtière , mais le phénomène touche toute la côte. De la pointe du Médoc à l'embouchure de l'Adour, on observe un recul moyen de 2,5 mètres par an en Gironde, 1,7 mètres par an dans les Landes. La pointe du Ferret a reculé de 700 mètres depuis 1973. Ces chiffres sont livrés par l'observatoire de la côte en Aquitaine ou clamés par Benoît Bartherotte , l'homme qui se bat contre l'érosion côtière depuis des années au Cap Ferret. Ils deviennent vraiment concrets quand on compare les photos aériennes du littoral au fil des ans. Grâce à la bibliothèque d'images mises à disposition par l'IGN , France Bleu vous propose ce vendredi de remonter le temps jusque dans les années 50, de Soulac, au nord du département, à La Teste-de-Buch.

Pour passer d'une vue aérienne des années 50 à celle de 2021, déplacez le curseur sur l'image.

