Départ d'incendie à cause d'un mégot de cigarette : la gendarmerie de la Creuse dit stop

"Le "je-m'en-foutisme" peut avoir des conséquences redoutables". Le ton de cette publication, postée par la Gendarmerie de la Creuse sur sa page Facebook, peut surprendre. Mais il traduit l'agacement des forces de l'ordre face aux comportements de certains conducteurs : mercredi 20 mai, l'un d'entre eux a jeté son mégot par la fenêtre, le long de la nationale 145, ce qui a causé un départ d'incendie. Irrespectueux et dangereux, rappellent les gendarmes.

"On commence à avoir des températures caniculaires, souligne l'un d'entre eux. Avec le vent, ça peut vite prendre des proportions incontrôlables." De fait, le départ de feu en bordure de la RN 145 s'est produit non loin d'arbres résineux. Et il a mobilisé les soldats du feu pendant une heure trente ! "Les pompiers doivent dépenser des hectolitres d'eau pour si peu, alors qu'elle est précieuse" ajoute le gendarme, préoccupé par "l'aspect écologique". Les fumeurs (et les autres) sont donc appelés à la prudence.