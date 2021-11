A Ouessant, la dépollution expérimentale d'une ancienne décharge à ciel ouvert

C'est un trou béant à flanc de falaise dans lequel les Ouessantins jetaient tout et n'importe quoi au siècle dernier. "C'était le seul parc à ferrailles, il n'y avait pas de déchèterie, se souvient un habitant croisé aux abords du site. C'est resté dans les mœurs, c'était comme ça quoi. On ne se posait pas trop la question à l'époque." Carcasses de voitures, bidons, pneus, pots de peinture, et même cadavres de moutons ont été empilés au fil du temps, comblant peu à peu cette fosse située au sud-est de l'île.

ECOUTEZ Marie-Amélie Néollier, chargée de mission lutte et prévention des pollutions au Parc naturel marin d'Iroise Copier

Des déchets léchés par la mer

La décharge à ciel ouvert de Bougeo Ar Pebr (que les habitants appellent "Bouge Pep") a été interdite par le maire dès son élection en 1995 : "c'est une réalité de l'île qu'il ne faut pas occulter, parce qu'à une époque on n'avait pas de solution. Maintenant on a trouvé les solutions et on sait que c'est une pollution insidieuse sur la durée donc c'est vraiment un très beau projet que de dépolluer ce site", estime Denis Palluel.

Il y avait urgence car la profonde cavité est directement reliée à la mer, qui s'engouffre dans une petite ouverture et remobilise les déchets qui "repartent en mer et polluent, encore plus avec la montée des eaux et les fortes tempêtes, indique Fabien Boileau, le directeur du Parc naturel marin d'Iroise (PNMI). Ce qui nous a semblé prioritaire ce sont les déchets plastiques, puisqu'ils se fragmentent, font des microplastiques et on les retrouve partout". Une plongée de reconnaissance des agents du PNMI a d'ailleurs permis d'observer des déchets à proximité de la sortie de la grotte.

ECOUTEZ Fabien Boileau, le directeur délégué du Parc naturel marin d'Iroise Copier

En contrebas, les déchets sont continuellement lessivés par la mer. © Radio France - Nicolas Olivier

Un chantier complexe qui servira d'exemple

D'après les estimations, il y aurait une tonne de déchets à exhumer. Vu l'ampleur de la tâche et le terrain particulièrement accidenté, instable et difficile d'accès, la facture sera salée. Elle est estimée à 1,5 million d'euros, intégralement financée par l'État dans le cadre du plan de relance. Le projet est censé servir d'exemple à d'autres collectivités territoriales confrontées à la dépollution d'anciennes décharges.

Confié à l'entreprise finistérienne Le Floch Dépollution, le chantier doit débuter dans les prochaines semaines. Une douzaine de personnes seront chargées d'enlever les déchets, de les trier et de les diriger vers des filières de traitement ou de valorisation. Le site sera ensuite sécurisé et rendu à son état naturel. Les travaux devraient devrait durer au moins 6 mois, jusqu'en juin 2022.