Indre-et-Loire : une maire du Lochois lance un appel à témoins pour trouver l'auteur d'un dépôt sauvage

Le matin du réveillon de Noël, des passants tombent sur plusieurs déchets dans la forêt domaniale de Loches au niveau de Sennevières, en Indre-et-Loire. Ils préviennent directement la mairie.

Sur le parking de l'étang du Pas-aux-ânes, au niveau de Sennevières plusieurs déchets viennent joncher le bord de la forêt. Des déchets verts, des bouts de carton, de la laine de verre ou encore ce qui ressemble à des cadres en bois. Caroline Krier, la maire de Sennevières a lancé un appel à témoins pour retrouver l'auteur de ce dépôt sauvage. Une situation qu'elle trouve inadmissible.

Une découverte le 24 décembre 2020 qui n'a fait que confirmer les observations de Sébastien Buferne, qui dirige l'office national des forets en Indre et Loire : "On observe de plus en plus de dépôts en forêt domaniale. En 2020, on a comptabilisé 7m3, ce qui représente les dépôts d'une dizaine de remorques moyennes" l'ONF a dépensé environ 5 000 euros pour retirer ces déchets en forêt domaniale, alors qu'elle ne représente que 10% des forêts du département.

Sébastien Buferne rappelle que ce genre de dépôt, à l'aide d'une voiture, est passible de 1 500 euros d'amende pour un particulier, "ainsi que la saisie de la remorque et du véhicule. Se voir voir retirer sa voiture pendant la durée d'une procédure judiciaire, ce n'est pas rien. Le jeu n'en vaut clairement pas la chandelle ". Une entreprise risque 75 000 euros d'amende et deux ans d'emprisonnement.

Sébastien Buferne conseille aux citoyens de se renseigner au préalable sur les heures d'ouverture des déchetteries. Dans le Sud Touraine, vous pouvez vous renseigner sur le site de la communauté de commune Loches sud Touraine.